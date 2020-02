Groupe Yvon Michel: la RACJ recommande une suspension de 90 jours

MONTRÉAL — La Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) recommande une suspension de 90 jours du permis d’organisateur d’événements de sports de combat de Groupe Yvon Michel (GYM).

La procureure de la direction du contentieux de l’organisme, Me Joliane Pilon, a conclu son plaidoyer avec cette recommandation, mardi, au palais de justice de Montréal, rappelant que l’objectif de la Régie n’est pas de mettre des bâtons dans les roues des organisateurs, mais de promouvoir un sport riche et intègre.

La RACJ accuse Groupe Yvon Michel d’atteinte au bon renom du sport, d’exercice d’un permis au bénéfice d’un tiers — New Era Fighting and Promotions —, de la présence d’un groupe criminalisé à des événements, ainsi que de l’organisation d’un combat concerté. Les faits reprochés au promoteur montréalais sont en lien avec deux galas organisés conjointement avec New Era, en mai et septembre 2019.

Ce combat concerté dont fait allusion la RACJ est celui opposant l’ex-homme fort et animateur Hugo Girard et le combattant Patrick Côté, tenu lors de l’événement organisé en copromotion avec New Era, le 20 septembre, au centre Pierre-Charbonneau, et dont les profits ont été remis à l’organisme AlterGo, qui soutient des athlètes souffrant d’un handicap.

Dans son plaidoyer, Me Pilon a fait valoir que même s’il s’agissait d’un combat caritatif, il aurait dû être encadré par la RACJ ou un organisme reconnu par le ministère de l’Éducation, des sports et des loisirs apte à organiser des sports de combats amateurs.

Me Pilon a également argué qu’en vertu de sa vaste expérience, Yvon Michel, le président de GYM, aurait dû reconnaître rapidement qu’il y avait un problème avec la disposition du périmètre de sécurité lors de la soirée du 20 septembre. Des billets à l’intérieur du périmètre ont alors été vendus, ce qui est interdit par les règles de la RACJ. Qui plus est, les motards criminalisés dont on reproche la présence à GYM les ont achetés.

L’avocate de la Régie a passé de longs moments à décrire l’historique de l’organisme afin de démontrer la façon dont elle s’assure du bon renom de la boxe dans l’oeil du public. Elle a souligné qu’il ne suffit pas d’avoir une bonne réputation afin d’assurer ce bon renom, mais qu’il s’agit d’un ensemble de gestes posés sur lesquels les régisseures, Me Louise Marchand et Me France Thériault, devront statuer.

Finalement, elle prétend qu’en vertu des témoignages entendus, dont celui de M. Michel, et des preuves fournies lors des deux premières journées d’audiences, il est clair aux yeux de la Régie que New Era et son président, Yan Pellerin, étaient co-organisateurs du gala du 20 septembre alors que sa demande de permis annuel d’organisateur faisait toujours l’objet d’une enquête d’habilitation sécuritaire de la Sûreté du Québec, ce qui n’aurait pas dû se produire. New Era a pu faire indirectement ce qu’elle ne pouvait pas directement, aux yeux de la Régie.

Les avocats de GYM, menés par Me Martin Pichette, présenteront leur plaidoyer plus tard en après-midi. Les juges administratifs auront ensuite 90 jours pour rendre leur décision.

Comme le permis de GYM vient à échéance le 31 mars, les deux parties ont convenu que l’organisateur pourra dès maintenant présenter une demande de renouvellement de permis qui prendra effet le 1er avril — si le tribunal n’a pas statué — afin que GYM puisse poursuivre ses activités en attendant la décision.