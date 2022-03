Guerre en Ukraine: Bombardier suspend ses activités avec ses clients russes

MONTRÉAL — Bombardier suspend toutes ses activités avec ses clients russes, y compris toute forme d’assistance technique.

«Attristés par l’évolution de la crise humanitaire en Ukraine et en Europe (…) nous ferons notre part, de toutes les manières possibles, pour aider les gouvernements du monde entier à mettre fin à cet horrible conflit», précise le communiqué de la multinationale émis tard dans la nuit de vendredi.

L’entreprise, dont le siège social est à Montréal, souligne qu’elle va continuer de «respecter les lois, réglementations et sanctions internationales au fur et à mesure de leur évolution».

Par ailleurs, Bombardier et la Fondation J. Armand Bombardier se sont engagés à verser 150 000 $ à la Croix-Rouge canadienne et ils encouragent les membres de leur équipe, «sur tous les continents» à faire un don à des causes humanitaires soutenant les victimes de ce conflit.

Bombardier est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la fabrication d’avions d’affaires et sur la prestation de services connexes.

La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, ainsi que de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales.