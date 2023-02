Guerre en Ukraine: Poutine blâme l’Occident dans son discours sur l’état de la nation

Le président russe Vladimir Poutine a accusé mardi les pays occidentaux d’avoir déclenché et entretenu la guerre en Ukraine.

Dans son discours sur l’état de la nation, le chef du Kremlin a rejeté tout blâme pour l’invasion non provoquée de son voisin ukrainien survenue il y a tout près d’un an et qui a causé la mort de dizaines de milliers de personnes. Il a affirmé que c’est la Russie, et non l’Ukraine, qui se bat présentement pour son existence.

« Nous ne combattons pas le peuple ukrainien », a-t-il précisé, ajoutant que l’Ukraine « est devenue l’otage du régime de Kiev et de ses maîtres occidentaux, qui ont effectivement occupé le pays ».

Le discours du président Poutine a réitéré une litanie de griefs fréquemment présentés comme justification de la guerre et il a ignoré les demandes internationales de se retirer des zones occupées en Ukraine.

Le dirigeant russe n’a promis aucun relâchement militaire dans les territoires ukrainiens qu’il a illégalement annexés, rejetant apparemment toute ouverture de paix.

« Les élites occidentales n’essaient pas de dissimuler leurs objectifs, d’infliger une défaite stratégique à la Russie », a-t-il ajouté dans son discours diffusé par toutes les chaînes de télévision d’État. « Ils ont l’intention de transformer le conflit local en une confrontation mondiale. »

Il a ajouté que la Russie est prête à répondre à cela car « ce sera une question d’existence de notre pays ».

Il a aussi accusé l’Occident de lancer des attaques informatiques agressives et de viser la culture, la religion et les valeurs russes parce qu’il est conscient qu’il est impossible de vaincre la Russie sur le champ de bataille.

Le président a ensuite reproché aux nations occidentales de mener une attaque contre l’économie russe avec des sanctions.