Guerre: entente sur un corridor permettant aux étrangers de fuir Gaza samedi

DAYR AL BALAḨ, Palestine — Une entente entre Israël, l’Égypte et les États-Unis permettra aux étrangers à Gaza de fuir les lieux en quittant par le passage frontalier de Rafah vers l’Égypte, a déclaré un haut responsable égyptien samedi.

Selon ce dernier, Israël a accepté de s’abstenir de frapper les zones traversées par les citoyens étrangers qui quittent le territoire palestinien assiégé. Il a ajouté que le Qatar était également impliqué dans les négociations et que les participants ont également reçu l’approbation des groupes militants palestiniens, du Hamas et du Djihad islamique.

Il a précisé que des négociations étaient toujours en cours pour permettre la livraison d’aide humanitaire à Gaza par le point de passage.

Un deuxième responsable du côté égyptien du point de passage de Rafah a déclaré qu’il avait reçu des «instructions» de le rouvrir samedi après-midi pour les étrangers venant de Gaza.

Ces deux personnes ont pris la parole sous couvert d’anonymat parce qu’elles n’étaient pas autorisées à informer les médias.

Israël a ordonné l’évacuation massive d’un million de Palestiniens du nord de la bande de Gaza.

L’exode des Palestiniens

Les Palestiniens se sont précipités samedi vers le sud, afin de fuir avant l’offensive terrestre attendue en réplique une semaine après l’attaque sanglante du Hamas contre Israël.

Israël a renouvelé les appels sur les réseaux sociaux et dans des pamphlets lâchés des airs pour que quelque 1 million de résidents de Gaza se déplacent vers le sud, tandis que le Hamas a exhorté les gens à rester chez eux. L’ONU et les groupes d’aide ont prévenu qu’un tel exode, en un si peu de temps, causerait une crise humanitaire.

Des familles dans des voitures, des camions et des paniers d’ânes remplis de biens ont encombré une route principale qui s’éloignait de la ville de Gaza alors que les frappes aériennes israéliennes continuaient sur le petit territoire assiégé. Des témoins palestiniens ont déclaré qu’Israël avait frappé des voitures qui se précipitaient vers le sud, et le Hamas a déclaré que les frappes avaient tué plus de 70 personnes.

L’armée israélienne, qui n’a pas commenté les frappes, a publié un message en arabe sur les médias sociaux affirmant que les Palestiniens pourraient emprunter deux routes principales sans être blessés de 10 heures à 16 heures, heure locale. L’armée a déclaré samedi que «des centaines de milliers» de Palestiniens avaient déjà afflué vers le sud.

Des milliers de personnes qui ont fui leurs maisons se sont entassées dans une école dirigée par l’ONU, devenue un abri à Deir al-Balah, une ville au sud de la zone d’évacuation. Beaucoup dormaient dehors sur le sol sans matelas, ou dans des chaises retirées des salles de classe.

«Je suis venu ici avec mes enfants. Nous avons dormi par terre. Nous n’avons pas de matelas ni de vêtements», a déclaré Howeida al-Zaaneen, âgée de 63 ans, originaire de la ville de Beit Hanoun, dans le nord du pays.

«Je veux retourner chez moi, même s’il est détruit», a-t-elle précisé.

L’armée israélienne a déclaré que ses troupes ont effectué des raids temporaires dans la bande de Gaza pour combattre des militants et recherchaient toujours quelque 150 personnes _ des hommes, des femmes et des enfants _ qui ont été enlevées lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre dernier dans le sud d’Israël.

Les familles de Gaza étaient confrontées à des dilemmes angoissants pour décider de partir ou de rester. Les frappes israéliennes ont rasé des quartiers entiers de la ville, et Gaza est complètement isolée, étant privée de nourriture, d’eau et de fournitures médicales _ le tout sous une coupure de courant quasi totale.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré samedi que 2215 personnes ont été tuées sur le territoire, dont 724 enfants et 458 femmes. L’assaut du Hamas a tué plus de 1300 Israéliens, pour la plupart des civils, et environ 1500 militants du Hamas ont été tués pendant les combats, a déclaré le gouvernement israélien.

Les Palestiniens et certains responsables égyptiens craignent que le but ultime d’Israël soit de repousser le peuple de Gaza hors du territoire par sa frontière au sud avec l’Égypte.

Craignant un exode massif de Palestiniens, les autorités égyptiennes ont érigé des murs défensifs pare-souffle «temporaires» du côté égyptien du terminal de Rafah, qui est fermé depuis des jours en raison des frappes aériennes israéliennes, selon ce qu’ont indiqué deux responsables égyptiens sous couvert d’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisés à informer les journalistes.

Incursion des troupes israéliennes dans Gaza

Les raids dans la bande de Gaza vendredi ont été la première indication que les troupes israéliennes étaient entrées dans le territoire depuis que l’armée a commencé ses bombardements 24 heures sur 24 en représailles au massacre du Hamas. Les militants palestiniens ont tiré des milliers de roquettes sur Israël depuis le début des combats.

L’armée a dit que les troupes au sol sont parties après avoir mené les raids.

Israël a mobilisé quelque 360 000 réservistes et rassemblé des troupes et des chars le long de la frontière avec Gaza, mais aucune décision n’a été annoncée quant au lancement d’une offensive terrestre. Un assaut contre la bande de Gaza densément peuplée ferait probablement encore plus de victimes des deux côtés dans des combats violents de maison en maison.

«Nous allons détruire le Hamas», a déclaré vendredi soir le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.