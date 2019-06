Guignolée des médias: collecte estivale d’argent pour les comptoirs alimentaires

MONTRÉAL — La guignolée des médias lance sa collecte estivale d’argent qui se prolongera jusqu’au 31 juillet afin d’aider les comptoirs alimentaires à se procurer des denrées.

L’organisation de la guignolée des médias, qui mène depuis de nombreuses années une collecte d’argent et de denrées non-périssables avant la période des Fêtes, en décembre, rappelle que l’été correspond habituellement à une période difficile pour les comptoirs alimentaires du Québec, car leurs réserves chutent.

De plus, en raison de la toute récente fin des classes, un arrêt temporaire de programmes d’aide alimentaire est en vigueur jusqu’à la rentrée automnale pour des milliers d’écoliers.

La gignolée des médias signale que le Bilan-Faim 2018, produit par les Banques alimentaires du Québec, révèle que 37,8 pour cent des ménages desservis ont des enfants, un chiffre en hausse constante. Le réseau répond chaque mois à plus de 1,9 million de demandes d’aide alimentaire, même l’été.

Les gens sont notamment invités à texter le mot REPAS au 20222 pour un don de 10 $. Jusqu’au 31 juillet, des dons en argent peuvent être faits dans les magasins d’alimentation Provigo et Maxi et les pharmacies Jean Coutu, alors que les courtiers de Via Capitale sont mobilisés pour inviter leurs clients à verser un don.