Haïti: 20 hommes armés attaquent un hôpital de MSF

SAN JUAN, Porto Rico — Médecins sans frontières a annoncé vendredi la suspension des soins dans l’un de ses hôpitaux en Haïti après qu’une vingtaine d’hommes armés aient fait irruption dans une salle d’opération et se soient emparés d’un patient.

L’incident s’est produit jeudi en fin de journée à l’hôpital Tabarre, dans la capitale Port-au-Prince, peu après l’admission d’un patient souffrant de blessures par balle.

L’organisation a indiqué que deux hommes ont simulé une urgence vitale pour accéder à l’hôpital, et que le groupe armé a fait irruption lorsque la porte a été ouverte.

«Le personnel médical, qui se bat quotidiennement pour sauver des vies, est choqué par cette violence et le mépris affiché par ces groupes armés à leur égard», a déclaré l’organisation humanitaire dans un communiqué.

Les assaillants ont aussi menacé de tuer le personnel soignant, a dit MSF.

Cette décision de suspendre les soins intervient dans un contexte de recrudescence des meurtres et des fusillades à Port-au-Prince et au-delà, à mesure que les gangs gagnent en puissance et luttent pour le contrôle du territoire depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse, le 7 juillet 2021.

L’insécurité croissante a contraint Médecins sans frontières à prendre des mesures similaires ces dernières années.

En janvier, l’organisation a suspendu son aide à un hôpital situé dans le quartier Carrefour de Port-au-Prince. En avril 2022, elle a fermé temporairement un autre hôpital et, en juin 2021, elle a fermé définitivement une clinique d’urgence dans le quartier de Martissant, où la plupart des violences commises par les gangs ont été signalées.