Haïti: le nombre de morts causé par le tremblement de terre passe à 1 297

LES CAYES, Haïti — Le nombre de morts causé par le tremblement de terre de magnitude 7,2 en Haïti est passé à 1 297 dimanche, un jour après que le puissant séisme a transformé des milliers de structures en décombres et déclenché des efforts de sauvetage frénétiques alors qu’une tempête tropicale pourrait provoquer d’autres dégâts.

Le tremblement de terre de samedi a également fait au moins 5 700 blessés dans ce pays des Caraïbes, et des milliers d’autres ont été déplacées de leurs maisons détruites ou endommagées. Les survivants de certaines régions ont été contraints d’attendre à l’air libre dans une chaleur accablante avant de pouvoir accéder à des hôpitaux surchargés.

Par ailleurs, la dévastation pourrait bientôt s’aggraver avec l’arrivée de la dépression tropicale Grace, qui devrait atteindre Haïti lundi soir. Le National Hurricane Center des États-Unis a rétrogradé la tempête tropicale en dépression dimanche, mais les prévisionnistes ont averti que malgré tout, Grace représentait toujours une menace et pourrait provoquer de fortes pluies, des inondations et des glissements de terrain.

Le tremblement de terre a frappé la partie sud-ouest de la nation la plus pauvre de l’hémisphère, rasant presque certaines villes et déclenchant des glissements de terrain qui ont entravé les efforts de sauvetage dans un pays déjà aux prises avec la pandémie de coronavirus, un assassinat présidentiel et une vague de violence par les gangs.

L’épicentre se trouvait à environ 125 kilomètres à l’ouest de la capitale Port-au-Prince, a indiqué l’US Geological Survey, et des répliques ont continué de secouer la région dimanche.

Dans la ville côtière gravement endommagée des Cayes, Jennie Auguste était allongée sur un matelas en mousse fragile sur le tarmac du petit aéroport de la communauté, attendant n’importe quoi – de l’espace dans un hôpital ou un petit avion comme ceux qui transportent les blessés vers la capitale. Elle a subi des blessures à la poitrine, à l’abdomen et au bras lorsque le toit du magasin où elle travaillait s’est effondré.

« Il n’y a rien eu. Aucune aide, rien du gouvernement », a déclaré la sœur d’Auguste, Bertrande.

Dans des scènes répandues dans toute la région touchée par le séisme, d’autres familles ont récupéré leurs quelques biens et ont passé la nuit sur un terrain de football en plein air. Dimanche matin, des gens ont fait la queue pour acheter le peu qui était disponible : des bananes, des avocats et de l’eau sur un marché de rue local.

Certains dans la ville ont loué Dieu pour avoir survécu au tremblement de terre, et beaucoup sont allés à la cathédrale de la ville, qui semblait extérieurement intacte même si la résidence des prêtres avait été détruite.

«Nous n’avons plus que Jésus maintenant», a déclaré Johanne Dorcely, 58 ans, dont la maison a été détruite. «Sans Jésus, je ne pourrais pas être ici aujourd’hui.»

Le premier ministre Ariel Henry a déclaré l’état d’urgence d’un mois pour l’ensemble du pays et a indiqué qu’il expédiait de l’aide dans les zones où des villes ont été détruites et des hôpitaux sont débordés. Un ancien sénateur a loué un avion privé pour transporter les blessés des Cayes à Port-au-Prince pour une assistance médicale.

«Le plus important est de récupérer le plus de survivants possible sous les décombres», a déclaré Ariel Henry. « Nous avons appris que les hôpitaux locaux, notamment celui des Cayes, sont submergés de blessés».

Le Bureau de la protection civile d’Haïti a déclaré que plus de 7 000 maisons ont été détruites et près de 5 000 endommagées. Des hôpitaux, des écoles, des bureaux et des églises ont également été touchés.

Les hôpitaux sont débordés à un moment où Haïti est aux prises avec la pandémie et un manque de ressources pour y faire face. Le pays de 11 millions d’habitants n’a reçu son premier lot de vaccins contre le coronavirus donné par les États-Unis que le mois dernier via un programme des Nations Unies pour les pays à faible revenu..