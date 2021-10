Haïti: les ravisseurs réclameraient une rançon de 17 millions $ US

PORT-AU-PRINCE, Haïti — Les criminels haïtiens qui auraient kidnappé 17 membres d’un groupe missionnaire américain réclameraient une rançon de 17 millions $ US pour les relâcher, selon ce qu’affirme le Wall Street Journal en citant le ministre haïtien de la Justice.

On compte au moins un Canadien parmi les missionnaires enlevés.

Le ministre Liszt Quitel a précisé que le gang criminel exige 1 million $ US par personne. M. Quitel n’a pas répondu à une demande de commentaires, mais il a confirmé l’information au New York Times.

Une vague d’enlèvements a provoqué une grève qui a paralysé les commerces, les écoles et le transport en commun, assénant un autre coup dur à l’économie haïtienne anémique. Des syndicats et d’autres groupes ont promis de poursuivre la contestation mardi.

La police fédérale des États-Unis et d’autres responsables américains aident les autorités haïtiennes à tenter de retrouver les douze adultes et cinq enfants qui ont été enlevés samedi. Les enfants seraient âgés de huit mois, trois ans, six ans, quatorze ans et quinze ans.

Toutes les victimes sont associées à Christian Aid Ministries, un groupe de l’Ohio. Elles ont été kidnappées lors d’une visite à un orphelinat.

Il s’agit du plus important enlèvement de masse du genre à être rapporté au cours des dernières années. Les groupes criminels haïtiens se font de plus en plus audacieux dans un pays qui a été déstabilisé par l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet et par un séisme de magnitude 7,2 qui a fait plus de 2200 morts en août.

La police haïtienne a dit à l’Associated Press que les 16 Américains et le Canadien ont été kidnappés par le gang 400 Mawozo, qui a de longs antécédents de meurtres, d’enlèvements et d’extorsion. En avril, un homme qui prétendait être le chef du groupe a publiquement revendiqué l’enlèvement de cinq prêtres, de deux religieuses et de trois de leurs proches. Tous ont éventuellement été relâchés.

Au moins 328 enlèvements ont été rapportés à la police nationale haïtienne pendant les huit premiers mois de 2021, comparativement à un total de 234 pour toute l’année 2020, selon un rapport publié par les Nations unies le mois dernier.

Des groupes criminels de plus en plus puissants sont accusés d’avoir enlevé des écoliers, des médecins, des policiers, les passagers d’autobus et d’autres. Les rançons réclamées vont de quelques centaines à quelques millions de dollars.

Un porte-parole de l’ONU, Stephane Dujarric, a prévenu que l’augmentation de la violence associée aux gangs interfère avec les efforts humanitaires en Haïti. Les représentants onusiens sur le terrain précisent que «la violence, le pillage, les barrages routiers et la présence constante de groupes armés font tous obstacle à l’accès humanitaire. Les graves pénuries de carburant et la disponibilité réduite des biens compliquent encore plus la situation», a-t-il dit.