Haïti se prépare à de nouvelles manifestations

PORT-AU-PRINCE, Haïti — L’opposition haïtienne a lancé un appel à de nouvelles manifestations lundi pour bloquer les rues et paralyser l’économie du pays, alors qu’elle tente de chasser le président Jovenel Moïse du pouvoir.

On s’attend à ce que des dizaines de milliers de jeunes manifestants descendent dans les rues.

L’instabilité politique a fait plusieurs morts au cours des trois dernières semaines.

L’opposition dénonce la corruption des élus, l’inflation galopante et une pénurie d’essence. Plusieurs stations-service de la capitale ont été contraintes de fermer leurs portes, puisque les fournisseurs réclament maintenant paiement des plus de 100 millions $ US qui leur sont dus par le gouvernement.

Les manifestants exigent aussi une enquête plus approfondie concernant des allégations selon lesquelles des membres du gouvernement précédent auraient dépensé illicitement des milliards de dollars provenant d’un programme vénézuélien destiné à financer des programmes sociaux urgents.

M. Moïse a annoncé la semaine dernière n’avoir aucune intention de démissionner.

Lors d’une conférence de presse dimanche, les leaders de l’opposition ont demandé à leurs partisans de les aider à bloquer les rues et à trouver le président qui, selon eux, se cache.