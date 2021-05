Hajdu veut éviter de jeter des doses AstraZeneca dont la péremption approche

OTTAWA — Le gouvernement du Canada exhorte les provinces à ne pas gaspiller les milliers de doses vaccinales d’AstraZeneca qu’elles possèdent et dont la date de péremption approche.

Dans une lettre envoyée à ses homologues des provinces et des territoires, la ministre fédérale de la Santé, Patty Hajdu, écrit que s’ils ne peuvent assurer que les doses qu’il leur reste soient administrées d’ici la fin du mois de les envoyer à d’autres provinces qui le peuvent.

Elle offre d’ailleurs l’aide logistique de l’Agence de la Santé publique du Canada pour que ces doses de vaccin ne soient pas perdues.

Cette question des doses d’AstraZeneca doit d’ailleurs figurer à l’ordre du jour des discussions qu’aura ce jeudi le premier ministre Justin Trudeau avec ses homologues des provinces et des territoires.

On ignore combien il reste de doses devant expirer sous peu, mais on sait que l’Ontario cherche à en utiliser 45 000 d’ici la fin du mois alors que 10 000 autres viendront à échéance en juin. Le Manitoba a indiqué que 7000 de ses doses d’AstraZeneca ne seront plus utilisables dans quelques jours à peine.

Plus tôt en mai, la plupart des provinces canadiennes ont cessé d’utiliser le produit d’AstraZeneca pour injecter une première dose contre la COVID-19 en raison du risque faible que le bénéficiaire souffre par la suite d’une formation de caillots sanguins pouvant être mortelle. Le risque est toutefois beaucoup moins élevé après l’injection de la seconde dose.

Dans sa lettre à ses homologues, la ministre Hajdu explique que de minimiser le gaspillage permettra d’offrir plus rapidement une seconde dose à plus de gens, ce qui contribuera à rouvrir l’économie.