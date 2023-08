Harcèlement sexuel: Miss Univers se distancie de sa filiale indonésienne

JAKARTA, Indonésie — L’organisation Miss Univers a rompu ses liens avec sa franchise indonésienne et annulera un prochain concours en Malaisie après que les candidats se sont plaints à la police, accusant les organisateurs locaux de harcèlement sexuel.

L’organisation établie à New York a déclaré samedi dans un communiqué qu’elle avait rompu les liens avec PT Capella Swastika Karya et sa directrice nationale, Poppy Capella.

Six concurrentes du concours de Miss Univers Indonésie ont récemment déposé des plaintes auprès de la police, accusant les organisateurs locaux de leur avoir demandé de se déshabiller jusqu’à leurs sous-vêtements pour des «contrôles corporels» dans une pièce avec environ deux douzaines de personnes présentes, y compris des hommes. Cinq des concurrentes ont rapporté qu’elles avaient ensuite été photographiées seins nus.

«À la lumière de ce que nous avons appris, il est clair que cette franchise ne répond pas à nos normes et à notre éthique», a fait savoir l’organisation Miss Univers, sur X, anciennement Twitter.

L’organisation a également annoncé qu’elle annulerait Miss Univers Malaisie cette année, car le franchisé indonésien détient également la licence pour le concours. Elle a ajouté que des dispositions seraient prises pour que la détentrice du titre Miss Indonésie 2023, Fabienne Nicole Groeneveld, participe au concours de Miss Univers, qui se tiendra au Salvador à la fin de cette année.

La fondation Yayasan Putri Indonesia, a détenu la licence Miss Univers pendant 30 ans avant de la céder à PT Capella Swastika Karya en mars dernier.

La fondatrice de l’entreprise, Poppy Capella, a nié sa participation à l’examen physique pendant le concours et a déclaré qu’elle était contre toute forme de «violence et de harcèlement sexuel».

«En tant que directrice et propriétaire de la licence Miss Univers Indonésie, je n’étais pas du tout impliquée et je n’ai jamais connu, ordonné, demandé ou permis à quiconque ayant joué un rôle et participé au processus Miss Univers Indonésie 2023 de commettre des violences. ou harcèlement sexuel par contrôle corporel», a-t-elle publié sur les réseaux sociaux, samedi soir.

Hengki Haryadi, le directeur de la police de Jakarta pour les crimes généraux, a déclaré dimanche que lors d’un concours Miss Univers Indonésie organisé dans la capitale, Jakarta, du 29 juillet au 3 août, les victimes ont été forcées de retirer leurs vêtements et ont été photographiées nues pour un examen physique. dans une salle de bal d’hôtel.

Il a ajouté que la police examinait toujours les caméras de surveillance de la scène. Les enquêteurs interrogeront les victimes et leur fourniront une assistance psychologique.

Dans sa déclaration de samedi, l’organisation Miss Univers a remercié les candidates indonésiennes «qui ont eu le courage de s’exprimer».

«Aux femmes qui se sont présentées au concours indonésien, nous sommes désolés que ce soit votre expérience avec notre organisation», a indiqué celle-ci, ajoutant qu’elle évaluerait son contrat de franchise actuel et ses politiques pour empêcher ce type de comportement de se produire à l’avenir dans le monde entier.