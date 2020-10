Harris suspend ses événements en personne après le diagnostic de deux employés

WILMINGTON, Del. — La candidate démocrate à la vice-présidence Kamala Harris suspend ses événements de campagne en personne jusqu’à lundi après que deux personnes associées à la campagne eurent reçu un diagnostic positif de COVID-19.

La campagne présidentielle de Joe Biden a déclaré jeudi que le candidat démocrate n’avait eu aucune exposition au virus, bien que lui et Mme Harris aient passé plusieurs heures à faire campagne ensemble en Arizona le 8 octobre.

Tous deux ont reçu des diagnostics négatifs à plusieurs reprises depuis ce temps. M. Biden a encore reçu un test négatif jeudi.

C’est le premier événement du genre à survenir dans la campagne de Joe Biden, après des mois de précautions sanitaires minutieuses qui ont suscité les railleries de Donald Trump, même après une éclosion à la Maison-Blanche qui a infecté notamment le président lui-même et la première dame.

Cette suspension de voyages pour Mme Harris interrompt la poussée agressive de la campagne Biden dans des États clés du pays, dont la Caroline du Nord et l’Ohio, que la candidate à la vice-présidence devait visiter.

La campagne perçoit Kamala Harris, la première femme noire sur un ticket présidentiel d’un grand parti, comme un élément clé de leur sensibilisation en Caroline du Nord, où l’augmentation de la participation des Noirs est cruciale pour que les démocrates reprennent l’État. Elle devait se rendre dans l’État jeudi pour encourager les électeurs à voter par anticipation.

Son passage à Cleveland, prévu vendredi, devait être sa première visite en Ohio en tant que candidate à la vice-présidence. Elle se serait rendue dans la région métropolitaine ayant la plus grande concentration d’électeurs noirs de l’État.

Cette pause de campagne survient alors que Donald Trump a repris ses événements de campagne après que lui et sa femme, Melania, et plusieurs membres de son entourage eurent contracté le virus.

Aucun contact avec les candidats

La campagne de Joe Biden a dit aux journalistes jeudi matin que la directrice des communications de Mme Harris, Liz Allen, et un membre de l’équipage de l’avion avaient reçu un diagnostic positif après un récent séjour dans le sud-ouest du pays.

Ils avaient reçu un diagnostic négatif avant et après les voyages de Mme Harris, selon la directrice de campagne Jen O’Malley Dillon. Leurs résultats positifs sont venus par la suite.

«Aucune de ces personnes n’a eu de contact avec le vice-président Biden, avec la sénatrice Harris ou tout autre membre du personnel depuis le test positif ou dans la période de 48 heures précédant leurs résultats de test positifs», a déclaré Mme O’Malley Dillon, ajoutant que les candidats n’avaient pas à s’isoler selon les recommandations des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC).

Mme Harris a décidé de suspendre ses activités «par prudence», a-t-elle indiqué.

La campagne annule aussi les événements de Doug Emhoff, le mari de Mme Harris.

Harris promet d’être «transparente»

«Le membre de l’équipage et la membre du personnel ont porté des masques N95 à tout moment où ils étaient près de moi, et nos médecins croient que nous n’avons pas été exposés en vertu des directives des CDC», a affirmé Mme Harris dans un communiqué.

Elle s’est également engagée à être «transparente avec vous sur les résultats des tests que je reçois».

La candidate démocrate participera tout de même à ses événements virtuels prévus jeudi, vendredi et samedi.

Le 8 octobre dernier, Kamala Harris et Joe Biden ont passé plusieurs heures ensemble dans des événements de campagne, des rencontres privées, et une conférence de presse devant les journalistes. Ils portaient le masque tout le temps en public — et en privé, dont dans l’avion, selon les employés de campagne.

Mme Harris a passé deux tests depuis le 8 octobre, dont mercredi, selon Mme O’Malley Dillon. Le dernier test connu de M. Biden remonte à mardi.

Joe Biden participera à une assemblée publique jeudi soir, diffusée sur le réseau ABC, et il fera des arrêts de campagne comme prévu pendant la fin de semaine.