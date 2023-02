Harry Styles remporte quatre prix aux Brit Awards, dont celui d’album de l’année

LONDRES — Le chanteur Harry Styles est sorti grand gagnant des Brit Awards, samedi, lui qui a raflé quatre prix.

Styles a notamment mis la main sur le prix de l’album de l’année pour «Harry’s House», moins d’une semaine après avoir reçu la même distinction aux prix Grammy, dimanche dernier.

Samedi, lors du gala qui récompense le meilleur de la musique en Grande-Bretagne, le chanteur a aussi remporté des statuettes dans les catégories de la meilleure performance pop/R&B, de la chanson de l’année — pour « As It Was » — et de l’artiste de l’année.

Au moment de recevoir son prix d’artiste de l’année, Styles a notamment salué le talent d’artistes comme Charli XCX, Rina Sawayama, Mabel, Florence + The Machine et Becky Hill, qui ont toutes été écartées de la liste des finalistes pour ce prix — il n’y avait que des hommes en nomination.

Il y a deux ans, les Brit Awards avaient annoncé qu’ils abolissaient les catégories genrées afin d’inclure tous les artistes au sein d’une même catégorie ouverte à tout le monde. Les organisateurs ont toutefois été la cible de critiques, cette année, lorsqu’ils ont dévoilé une liste de finalistes dans laquelle il n’y avait aucune femme en lice pour l’artiste de l’année.

De son côté, la chanteuse Beyoncé pourra ajouter deux trophées à sa collection déjà bien garnie, puisqu’elle a été sacrée l’artiste internationale de l’année aux Brit Awards, en plus de voir «Break My Soul» sortir gagnante dans la catégorie de la chanson internationale de l’année.

La formation indie-rock Wet Leg, menée par les musiciennes Hester Chambers et Rhian Teasdale, a été couronnée comme groupe de l’année, ainsi que comme découverte de l’année.