NEW YORK — Harvey Weinstein écope d’une peine de 23 ans de prison pour viol et agression sexuelle dans une cause phare du mouvement #MeToo.

Weinstein, qui est visé par des dizaines d’allégations d’agressions sexuelles, a été reconnu coupable le mois dernier d’avoir violé une femme dans une chambre d’hôtel à New York en 2013 et d’avoir agressé sexuellement une autre femme dans son appartement en 2006. Il faisait face à une peine maximale de 29 ans de prison.

Les deux accusatrices de Weinstein — une ancienne actrice en herbe et une ex-assistante de production — se sont exprimées mercredi devant le juge James Burke, avant qu’il ne prononce la peine. Elles ont donc confronté à nouveau Weinstein après que leur témoignage a contribué à sceller sa condamnation.

Le juge Burke a également entendu les avocats de Weinstein, qui ont plaidé pour la clémence en raison de son âge et de sa santé fragile. La poursuite a quant à elle plaidé que l’ancien magnat de Hollywood méritait une peine sévère qui tiendrait compte des allégations de crimes remontant jusqu’aux années 1970.