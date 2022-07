Hausse de 21 % des heures travaillées dans l’industrie de la construction

MONTRÉAL — Le nombre d’heures travaillées dans l’industrie de la construction a augmenté de 21 % par rapport à 2020, atteignant un sommet de 196,2 millions d’heures. Cette hausse s’explique par l’activité sur les chantiers en 2021, qui témoigne de la vitalité de l’industrie après le ralentissement causé par la pandémie.

Il s’agit du plus grand volume d’activité enregistré, dépassant ainsi le pic de 2019 qui avait atteint 177 millions d’heures.

Au cours des dernières semaines, la Commission de la construction du Québec (CCQ) a versé près de 182 000 chèques de vacances aux personnes qui travaillent dans les différents secteurs de la construction. Cela représente plus de 553 millions $ distribués.

La valeur totale des chèques de vacances remis aux travailleurs a augmenté de 10 % comparativement aux montants versés l’été dernier, qui s’élevaient à 503 millions $.

La région administrative qui a embauché le plus de travailleurs dans le secteur de la construction est celle de Laval–Laurentides–Lanaudière. Elle a remis cette année 48 450 chèques de vacances, pour une valeur dépassant les 149 millions $. La Montérégie est aussi un important employeur. Elle a distribué plus de 39 200 chèques pour près de 123 millions $.

Ce sont les employeurs qui versent mensuellement à la CCQ les indemnités pour les congés de maladie, les jours fériés chômés et les vacances prévus aux conventions collectives. Ces montants représentent 13 % du salaire hebdomadaire des travailleurs.

La main-d’œuvre de pratiquement tous les secteurs de la construction est obligée de prendre des vacances l’été. Il existe toutefois des exceptions à ce congé estival, telles que les travaux prévus dans le secteur du génie civil et de la voirie. De plus, des travaux d’urgence, de réparation, d’entretien, de rénovation ou de modification peuvent se poursuivre.

Cette année, les deux semaines de vacances de la construction commencent le dimanche 24 juillet et se terminent le samedi 6 août.

Environ 80 % des travailleurs et des employeurs se retrouvent en vacances pendant ces deux semaines. En 2021, l’industrie de la construction comptait plus de 190 000 salariés et un peu plus de 26 500 employeurs.