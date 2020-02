Hausse de 2,4 % de l’IPC au Canada en janvier; elle était de 2,2 % en décembre

OTTAWA — L’Indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 2,4 % d’une année à l’autre en janvier au Canada, en hausse par rapport à l’augmentation de 2,2 % enregistrée le mois précédent.

Sur une base mensuelle désaisonnalisée, Statistique Canada ajoute que l’IPC a augmenté de 0,1 % en janvier, après avoir enregistré une hausse de 0,4 % en décembre. D’une année à l’autre, les prix ont augmenté de façon plus marquée en janvier dans huit provinces comparativement à décembre.

Les prix des légumes frais d’une année à l’autre ont augmenté à un rythme plus rapide en janvier, de 5 %, comparativement à décembre, de 1,5 %, surtout à cause des prix des tomates et des autres légumes frais. Ces hausses résultent des conditions climatiques défavorables observées dans les régions agricoles des États-Unis et du Mexique.

Les prix de l’essence ont quant à eux augmenté de 11,2 % d’une année à l’autre par rapport à janvier 2019.