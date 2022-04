Hausse de 40 % des hospitalisations COVID-19 en Ontario depuis une semaine

TORONTO — L’Ontario signalait mardi 1091 personnes hospitalisées avec la COVID-19, soit près de 40 % de plus qu’il y a une semaine.

Il y avait mardi 173 patients atteints de la COVID-19 aux soins intensifs, contre 165 il y a une semaine.

On signalait six nouveaux décès dus à la COVID-19 enregistrés mardi, et trois autres qui, selon le gouvernement, sont survenus il y a plus d’une semaine et ont été ajoutés au décompte total.

L’Ontario signalait également 1991 nouvelles infections, bien que le médecin-hygiéniste en chef de la province ait déjà précisé que ce bilan est probablement 10 fois plus élevé, car l’accès aux tests PCR est limité.

Par ailleurs, 18 % des tests effectués au cours de la dernière journée étaient positifs, en légère baisse par rapport au taux de positivité de 19 %, lundi.