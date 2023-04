Hausse de l’âge minimum pour la retraite en France, malgré les protestations

PARIS — L’impopulaire loi du gouvernement français de faire passer l’âge de la retraite de 62 à 64 ans a été promulguée samedi, au lendemain de l’approbation de la réforme par l’organe constitutionnel du pays.

La signature du président Emmanuel Macron et sa publication au Journal officiel de la République française ont permis l’entrée en vigueur de la loi. Les changements autorisés commenceront à être mis en œuvre en septembre, a déclaré le porte-parole du gouvernement français Olivier Veran.

Vendredi, le Conseil constitutionnel a rejeté certaines parties de la législation sur les retraites du gouvernement, mais a approuvé l’âge minimum de retraite plus élevé, qui était au cœur du plan du président Macron et au centre des protestations des opposants.

La décision du conseil de neuf membres a couronné des mois de débats tumultueux au parlement et de ferveur dans les rues. Des manifestations spontanées ont eu lieu à Paris et dans tout le pays après la décision.

Les principaux syndicats français, qui ont organisé 12 manifestations nationales depuis janvier dans l’espoir de faire reculer le gouvernement, ont promis de continuer à se battre jusqu’à son retrait. Ils ont appelé à une autre manifestation nationale le 1er mai, qui est la Journée internationale des travailleurs.

Le gouvernement a soutenu qu’il fallait obliger les gens à travailler deux ans de plus avant d’être admissibles à une pension de retraite pour maintenir le système à flot au fur et à mesure que la population vieillit; les opposants ont plutôt proposé d’augmenter les impôts des riches ou des employeurs, et ont déclaré que le changement menaçait un filet de sécurité sociale durement gagné.

Les sondages d’opinion montrent que la popularité d’Emmanuel Macron a chuté à son plus bas niveau en quatre ans. Le président centriste, qui a fait de la hausse de l’âge de la retraite une priorité de son deuxième mandat, prévoit prononcer un discours à la nation qui sera télévisé lundi soir, a indiqué le cabinet de M. Macron.

«Les remarques du président sont très attendues» et chercheront à apaiser les tensions dans le pays et à expliquer les décisions qui ont été prises au cours des derniers mois concernant la réforme des pensions, a déclaré le porte-parole du gouvernement Olivier Veran.

M. Macron a été élu pour la première fois en 2017 sur la promesse de rendre l’économie française plus concurrentielle, notamment en faisant travailler les gens plus longtemps.

Depuis, son gouvernement a facilité l’embauche et le congédiement des travailleurs, réduit les impôts des entreprises et rendu plus difficile pour les chômeurs de demander des prestations.