Hausse de l’IPC de 2 pour cent en avril au Canada et de 1,8 pour cent au Québec

OTTAWA — L’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 2 pour cent d’une année à l’autre au Canada en avril, après avoir enregistré une hausse de 1,9 pour cent en mars. Sans considérer le prix de l’essence, l’IPC a progressé de 2,3 pour cent d’une année à l’autre.

Statistique Canada précise qu’au Québec, l’IPC a progressé de 1,8 pour cent en avril, comparativement à 1,9 pour cent en Ontario et à 1,7 pour cent au Nouveau-Brunswick. Les prix à la consommation ont augmenté davantage d’une année à l’autre dans six provinces canadiennes en avril comparativement au mois précédent.

Sept des huit composantes principales ont enregistré une hausse d’une année à l’autre en avril à l’échelle canadienne. Les prix du logement ont contribué le plus à la hausse de l’IPC en vertu d’une croissance de 2,7 pour cent.

En avril, les Canadiens ont déboursé 2,9 pour cent de plus pour les aliments comparativement au même mois un an plus tôt. Il s’agit d’une baisse par rapport à l’augmentation d’une année à l’autre de 3,6 pour cent enregistrée en mars.