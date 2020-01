Hausse de l’IPC de 2,2 % en décembre au Canada et de 2,7 % au Québec

OTTAWA — L’Indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté au Canada de 2,2 pour cent d’une année à l’autre en décembre et a affiché une hausse identique à celle enregistrée en novembre, selon Statistique Canada.

L’agence fédérale précise que l’IPC a augmenté de 2,7 pour cent au Québec pendant la même période.

À l’échelle nationale, les prix de l’énergie ont augmenté de 5,5 pour cent d’une année à l’autre en décembre; ceux de l’essence ont bondi de 7,4 pour cent après avoir enregistré une hausse de 0,9 pour cent en novembre.

La croissance des prix des légumes frais d’une année à l’autre, de 1,5 pour cent, a continué de ralentir en décembre, ce qui est en partie attribuable aux prix plus faibles de la laitue, d’après Statistique Canada. Les prix des véhicules automobiles et le coût de l’intérêt hypothécaire ont augmenté à un rythme plus lent

L’agence fédérale ajoute que l’IPC a augmenté de 2,3 pour cent au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard d’une année à l’autre en décembre, et de 2,2 pour cent en Nouvelle-Écosse.