Hausse des tarifs d’hydroélectricité: le ministre Julien n’interviendra pas

QUÉBEC — Le ministre de l’Énergie, Jonatan Julien, n’a aucune intention d’intervenir pour limiter la hausse prochaine des tarifs d’électricité.

Le gouvernement Legault a fait adopter en 2019 le projet de loi 34 qui fixe ces tarifs à l’inflation et soustrait Hydro-Québec à un examen annuel de la part de la Régie de l’énergie.

Mardi, M. Julien a confirmé que les tarifs d’électricité allaient augmenter d’au moins 2,6 % en 2022; il s’agit d’une hausse plus importante que la dernière, qui était de 1,3 %.

«Ce qu’on donne aux Québécois, c’est une prévisibilité (…) selon l’inflation, s’est-il défendu en point de presse. Il n’y a rien de plus prévisible que ça, et on ne va pas s’immiscer politiquement pour modifier ça.»

Plus tôt, les partis d’opposition s’étaient ligués pour dénoncer l’augmentation «faramineuse» des tarifs.

Contrairement à ce que prétend M. Julien, l’inflation, par définition, «ça se prédit très mal», a souligné le chef parlementaire de Québec solidaire (QS), Gabriel Nadeau-Dubois.

«Quand la CAQ nous a enfoncé le projet de loi 34 sous bâillon dans la gorge, (…) ma collègue Ruba (Ghazal) avait été très claire, elle avait dit: « C’est un cadeau empoisonné que ce projet de loi là ».»

Comme à l’habitude, ce sont les familles les plus vulnérables qui en paieront le prix, a dénoncé quant à lui le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon.

«Les Québécois s’appauvrissent sous le régime de François Legault, peste-t-il. Le logement est complètement inabordable, le panier d’épicerie augmente de manière fulgurante, (…) et là, on ajoute Hydro-Québec.»

La Coalition avenir Québec (CAQ) avait qualifié en 2017 les hausses de tarifs d’Hydro de «taxe déguisée». Le parti disait qu’avec sa réforme, jamais la clientèle ne bénéficierait de «hausses tarifaires aussi faibles».

«Il arrive exactement l’inverse, puis le PQ l’a dit haut et fort en 2019», s’insurge M. St-Pierre Plamondon, qui parle d’un consommateur moyen «qui se fait flouer en ce moment».

La conséquence de la réforme Legault, «c’est que maintenant Hydro-Québec peut augmenter la facture pour tous les Québécois sans même avoir passé devant la régie», résume la cheffe libérale Dominique Anglade.

M. Julien a toutefois rappelé, mardi, le rôle de la Régie de l’énergie, qui procédera en 2025 à un examen des cinq dernières années et pourra diminuer les tarifs si elle réalise que les Québécois paient trop cher.