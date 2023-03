Haute sécurité pour la première visite d’un président américain à Ottawa depuis 2016

OTTAWA — Au moins sept corps policiers et unités militaires différents patrouilleront les rues d’Ottawa — et le ciel — cette semaine, alors que la capitale fédérale se prépare à l’arrivée du président américain Joe Biden et de son épouse.

Le couple est attendu jeudi à Ottawa pour la première visite officielle au Canada de M. Biden depuis qu’il a pris ses fonctions à la Maison-Blanche en janvier 2021. Les Biden passeront aussi la nuit dans la capitale fédérale.

Ottawa n’a pas accueilli de président américain depuis juin 2016, lorsque Barack Obama était venu dans la capitale pour le Sommet des dirigeants nord-américains, vers la fin de son deuxième mandat.

Son successeur, le républicain Donald Trump, n’est jamais venu à Ottawa pendant son mandat. Il avait assisté au Sommet du G7 à La Malbaie en 2018.

La visite officielle du président Biden se déroulera évidemment sous haute surveillance. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) indique que la sécurité pour le président Biden et son épouse Jill sera assurée par une «unité intégrée» de divers services.

La GRC affirme ainsi travailler avec l’armée canadienne, les services secrets américains, la Police provinciale de l’Ontario et le Service de protection parlementaire, ainsi qu’avec des policiers municipaux à Ottawa et à Gatineau, de l’autre côté de la rivière des Outaouais.

L’ex-chef de la police d’Ottawa Charles Bordeleau, qui était surintendant lors du premier voyage officiel de Barack Obama en 2009, souligne que le fait que les Biden passent la nuit à Ottawa nécessitera encore plus de ressources et de planification.