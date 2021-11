Heather Stefanson devient la première femme première ministre du Manitoba

WINNIPEG — Pour la première fois de l’histoire du Manitoba, une femme a prêté serment mardi pour occuper le poste de premier ministre, alors que son adversaire dans la course à la chefferie conteste devant les tribunaux sa victoire, samedi.

Les progressistes-conservateurs au pouvoir au Manitoba ont élu samedi comme cheffe Heather Stefanson — qui devient du coup première ministre désignée de la province. Elle est devenue également mardi la seule femme à occuper actuellement ce poste au Canada. Elle remplace Brian Pallister, qui a démissionné en septembre.

Shelly Glover, qui a perdu samedi contre Mme Stefanson, avec 49 % des voix, a aussitôt contesté les résultats et elle a même demandé à la lieutenante-gouverneure du Manitoba de reporter la cérémonie d’assermentation afin qu’elle puisse contester le résultat de l’élection devant les tribunaux.

Dans des documents judiciaires déposés mardi, elle estime que la victoire de Mme Stefanson est invalide — elle soutient qu’on lui a donné des chiffres différents du nombre de votes qui seraient comptés par rapport à ce qui a finalement été fourni. Mme Stefanson a remporté la victoire par 363 voix, sur un total d’environ 16 450 voix.

L’ancienne députée fédérale sous Stephen Harper s’était plainte tout au long de la course à la direction que de nombreux membres du parti n’avaient pas reçu leur bulletin de vote à temps.

Se démarquer de Brian Pallister

Mme Stefanson avait été élue pour la première fois à l’Assemblée législative en 2000 et elle est toujours demeurée depuis députée de Tuxedo, à Winnipeg.

Elle a promis d’adopter un ton différent de son prédécesseur. Brian Pallister a démissionné après avoir chuté de manière significative dans les sondages, à la suite de remarques controversées sur l’histoire des Autochtones et à cause de la réponse de son gouvernement à la pandémie.

«J’ai entendu haut et fort que (les Manitobains) veulent nous voir adopter une approche beaucoup plus collaborative lorsqu’il s’agit de travailler avec les autres ordres de gouvernement et avec les intervenants de notre communauté», déclarait samedi Mme Stefanson dans son discours de la victoire.

Mais Mme Stefanson n’a pas non plus échappé aux critiques, puisqu’elle était ministre de la Santé au printemps dernier lorsque des dizaines de patients aux soins intensifs ont dû être transportés par avion vers d’autres provinces en raison d’une pénurie de lits.

Depuis que les conservateurs ont remporté une confortable majorité en 2016, Mme Stefanson a été vice-première ministre, ministre de la Justice et ministre de la Famille.