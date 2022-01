Hécatombe en CHSLD: des syndicats veulent repenser le système de santé

MONTRÉAL — «On ne peut pas prendre soin de nos aînés si notre système de santé lui-même est malade»: c’est sur cette note sombre que la représentante du Syndicat des infirmières, inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires de Laval (FSQ-SIIIAL-CSQ), Me Amy Nguyen, a présenté ses recommandations à l’enquête de la coroner sur les décès en CHSLD durant la première vague.

Elle a montré du doigt la réforme Barrette de 2015, qui a créé les mégastructures organisationnelles que sont les CISSS et les CIUSSS. À la coroner, elle a dit que les conclusions de son rapport «devraient toucher le noyau même du système de santé, son fonctionnement, sa gestion».

En ce qui a trait aux CHSLD, «tout le monde est responsable de quelque chose, et donc personne n’est responsable: il y a toujours quelqu’un à qui on peut relancer la balle», a renchéri Me Sophie Brochu, qui représente l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS). Elle aussi pense que «c’est le système au complet qui a failli, de manière systémique».

Au courant de la semaine dernière, plusieurs représentants du gouvernement sont venus témoigner devant la coroner Géhane Kamel, la plupart sans accepter la responsabilité de l’hécatombe.

Ceux qui sont en haut de la pyramide «ont le luxe de la distance», a réagi Me Brochu, alors que les membres de l’APTS, qui ont été délestés en milieux de soins pour aînés sans formation ni encadrement suffisant, «vont vivre toute leur vie avec ce qu’ils ont vécu en CHSLD», beaucoup ayant même subi un choc post-traumatique.

Le contexte de l’enquête

L’enquête de la coroner se penche sur les morts de personnes âgées ou vulnérables survenues dans des milieux d’hébergement au cours de la première vague de la pandémie de COVID-19.

Pendant cette vague initiale, du 25 février au 11 juillet 2020, les Québécois de 70 ans et plus ont compté pour 92 % des décès dus à la COVID-19, d’après des données de l’Institut national de santé publique du Québec. Ce sont 5211 d’entre eux qui ont alors succombé à la maladie.

L’enquête de la coroner, elle, se limite aux événements ayant eu lieu entre le 12 mars et le 1er mai, au plus fort de la crise. Son objectif n’est pas de désigner un coupable, mais bien de formuler des recommandations pour éviter de futures tragédies.

Six CHSLD et une résidence privée pour aînés ont été désignés comme échantillon. Un décès a été examiné pour chaque établissement, puis la coroner s’est penchée sur la gestion provinciale de la crise.

Les audiences de cette semaine portent sur les recommandations des diverses parties intéressées.

―――

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.