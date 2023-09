Henri Richard nommé juge en chef à la Cour du Québec

MONTRÉAL — Le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette a nommé Henri Richard à la tête de la Cour du Québec, mercredi après-midi. Le principal intéressé entrera en fonction le 26 octobre prochain.

La personne occupant la fonction de juge en chef de la Cour du Québec occupe d’office le poste de président du Conseil de la magistrature du Québec, précise-t-on également.

M. Richard a été nommé juste de la Cour du Québec, à Montréal, en septembre 2006.

La nomination du juge Richard survient après un processus de candidature où un comité consultatif a évalué tous les candidats avant d’émettre une recommandation au ministre.

Selon un communiqué, ce comité était composé de Me Yan Paquette, sous-ministre de la justice, Me Annick Murphy, directrice des poursuites criminelles et pénales à la retraite, M. Yvan Niquette, président de la Commission des services juridiques à la retraite et de Me Catherine Cartier, directrice générale du Centre d’aide aux victimes d’actes criminels de la Montérégie.

M. Richard succède à la juge Lucie Rondeau, nommée à la tête de la Cour du Québec en octobre 2016 et dont le mandat venait à échéance.

Mme Rondeau et le ministre Jolin-Barrette ont eu maille à partir à quelques occasions, notamment à propos de la réforme de la magistrature proposée par la juge en chef.

Une série de séances de médiation pour en arriver à une entente, à l’hiver dernier, avait coûté 25 000$ aux contribuables québécois, a rapporté Le Devoir en avril.