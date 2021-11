Heure de vérité pour les courses à surveiller en région

MONTRÉAL — Hormis Montréal et Québec, les campagnes électorales de plusieurs grandes villes de la province ont capté l’attention dans les dernières semaines. Voici les résultats de quelques courses à surveiller, et ce que cela promet pour la suite.

Gatineau

L’indépendante France Bélisle obtient la mairie de Gatineau, malgré le dernier sondage CROP-Radio-Canada qui lui donnait pourtant 10 % de moins que la cheffe d’Action Gatineau et dauphine du maire sortant, Maude Marquis-Bissonnette.

«Le terrain était vraiment bon», a jugé la nouvelle mairesse, qui a attribué son succès à «l’authenticité» et au fait de «parler avec son coeur». Elle s’est dite « prête pour le changement».

Laval

Le dauphin de Marc Demers et maire intérimaire au parti Mouvement lavallois, Stéphane Boyer, remporte son pari après une course qui n’a pas soulevé les passions des électeurs.

Après les scandales de corruption qui avaient entaché la fin de la carrière de Gilles Vaillancourt, Marc Demers avait saisi les rênes en se positionnant en opposition avec l’ancien maire.

Depuis, l’intérêt des Lavallois semble s’être évanoui, alors qu’en date du 21 octobre, 56 % d’entre eux n’avaient toujours pas fait leur choix, d’après un sondage CROP―Radio-Canada. M. Boyer n’avait alors que 14 % des intentions de vote, malgré le fait qu’il avait 3 points d’avance sur ses principaux adversaires.

Longueuil

C’est l’ancienne députée péquiste, puis indépendante, Catherine Fournier qui est la nouvelle mairesse de Longueuil.

Elle devient ainsi la plus jeune mairesse d’une grande ville québécoise, après avoir été la plus jeune femme à mettre les pieds à l’Assemblée nationale.

«L’heure du renouveau est arrivée!», a-t-elle déclaré à ses partisans après avoir appris sa victoire. Elle a promis «d’être à la hauteur de cette incroyable vague de soutien» et de «mettre les citoyens au coeur de notre action».

Elle a ainsi défait son adversaire Josée Latendresse, qui avait perdu en 2017 par seulement une centaine de votes.

L’ancien président de la Confédération des syndicats nationaux, Jacques Létourneau, arrive loin derrière avec moins de 10 % des voix.

Rimouski

L’ancien député fédéral pour le Nouveau Parti démocratique, Guy Caron, remporte la mairie de Rimouski avec une forte avance sur sa seule adversaire, l’ancienne conseillère municipale Virginie Proulx.

Durant ses deux mandats fédéraux, de 2011 à 2019, M. Caron a été chef parlementaire de son parti, en plus de siéger à de nombreux comités, dont ceux des affaires étrangères, des finances, des ressources naturelles et des sciences et technologies.

Cette décision des électeurs vient fermer un dossier épineux à Rimouski: Mme Proulx espérait rafler la mairie alors qu’elle était en conflit avec tous les autres membres sortants du conseil de ville, qui l’avait expulsée de leurs réunions plénières, la soupçonnant de partager des informations confidentielles avec des citoyens.

Mme Proulx avait fait campagne sur des promesses de transparence.

Saguenay

L’ancienne conseillère municipale Julie Dufour a réussi à s’élever au-dessus de la mêlée et à vaincre ses cinq adversaires.

Elle remplace ainsi la mairesse sortante, Josée Néron.

La course avait été serrée et pleine de rebondissements entre les deux politiciennes, selon plusieurs sondages Navigator et Segma recherche. Alors que Mme Dufour était partie avec 5 % de retard, elle avait ensuite pris 9 % d’avance, avant d’arriver nez à nez avec Mme Néron.

Il s’agit seulement de la seconde élection depuis le départ de Jean Tremblay, qui avait régné de 2001 à 2017.

Trois-Rivières

Le maire sortant, Jean Lamarche, conserve son poste pour les quatre prochaines années.

Il ne s’agit pas d’une grande surprise, puisque les sondages lui donnaient une bonne longueur d’avance sur ses opposants.

Tous les candidats à la mairie de cette année étaient indépendants, une tradition à Trois-Rivières.

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.