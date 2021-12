Higgs inquiet de la nouvelle revendication territoriale par les chefs Wolastoqey

FREDERICTON — Une revendication de titres pour 60 pour cent du territoire du Nouveau-Brunswick qui a été déposée par six chefs Wolastoqey est très sérieuse et a des implications de grande envergure, a déclaré mercredi le premier ministre Blaine Higgs.

Dans une revendication territoriale révisée déposée mardi, les chefs ont ciblé des sociétés telles qu’Énergie NB et le géant forestier J.D. Irving, qui exploitent des ressources sur leurs terres traditionnelles. Les chefs veulent que les terres soient rendues, ils veulent une compensation pour l’utilisation de ces terres au cours des 200 dernières années et ils veulent un titre sur toute la région.

«Les terres spécifiées dans cette revendication n’appartiennent pas aux politiciens ou même au gouvernement dans tous les cas, a déclaré M. Higgs aux journalistes à Fredericton. Ce sont des terres qui appartiennent aux Néo-Brunswickois, que les gens ont payées et continuent de payer au moyen de leurs impôts annuels.»

M. Higgs a soutenu que la revendication pourrait avoir un impact sérieux sur l’industrie forestière et sur l’économie provinciale.

Les défendeurs énumérés dans la réclamation comprennent J.D. Irving et 18 de ses filiales ou entités liées, Énergie NB, Acadian Timber, Twin Rivers Paper, H.J. Crabbe & Sons et A.V. Group. Les sociétés sont nommées en plus des gouvernements du Nouveau-Brunswick et du Canada.

«Jamais auparavant une revendication de cette nature n’avait tenté de prendre le contrôle de terres de propriétés privées», a déclaré M. Higgs.

Le premier ministre a soutenu que si la province devait évaluer toutes les terres identifiées dans le document, cela se chiffrerait dans les milliers de milliards de dollars. Il a déclaré que même si certains chefs ont assuré qu’ils ne déplaceraient pas les Néo-Brunswickois de leurs maisons et de leurs fermes, il ne voyait pas cela clairement défini dans le document judiciaire.

«Cette revendication crée une incertitude énorme. Elle requiert la pleine attention de notre gouvernement», a-t-il affirmé.

La cheffe de la première nation malécite du Madawaska, Patricia Bernard, a déclaré que les chefs n’avaient pas l’intention de mettre la province en faillite ou de laisser qui que ce soit dans le dénuement. «Nous voulons travailler avec la province. Nous voulons travailler avec ces industries», a-t-elle déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse virtuelle mercredi soir.

M. Higgs a déclaré qu’il avait demandé une réunion avec les chefs Wolastoqey, ajoutant qu’il espère qu’ils pourront se rencontrer avant la fin de l’année.