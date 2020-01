Hillary Clinton devient chancelière de l’Université Queen’s de Belfast

LONDRES — L’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton a un nouveau rôle: chancelière de l’Université Queen’s de Belfast, en Irlande du Nord.

L’université a annoncé jeudi que l’ex-première dame avait été nommée pour un mandat de cinq ans à ce poste essentiellement cérémoniel.

«C’est un grand privilège de devenir chancelière de l’Université Queen’s, un endroit pour lequel j’ai beaucoup d’affection et avec lequel j’ai développé une relation solide au fil des ans», a déclaré Mme Clinton. «L’université fait parler d’elle à l’échelle internationale pour ses recherches et son impact, et je suis fière d’en être une ambassadrice et de contribuer à faire croître sa réputation d’excellence.»

Hillary Clinton et son mari, l’ancien président américain Bill Clinton, ont activement participé au processus de paix qui a mis fin à des décennies de violence en Irlande du Nord et qui s’est conclu par l’accord du Vendredi saint de 1998.

Stephen Prenter, président du sénat qui gouverne l’université, a déclaré que Mme Clinton avait apporté «une contribution considérable à l’Irlande du Nord» et qu’elle serait «une incroyable porte-parole de Queen’s et un modèle inspirant pour la communauté».

L’université a indiqué que son chancelier avait trois rôles principaux: présider la cérémonie de remise des diplômes, conseiller la haute direction et servir d’ambassadeur de l’institution.