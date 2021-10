Hillary Clinton et la romancière canadienne Louise Penny publient ‘State of Terror’ cette semaine

NEW YORK — L’ancienne secrétaire d’État américaine Hillary Clinton publie cette semaine un roman qu’elle a écrit en compagnie d’une amie, la romancière canadienne Louise Penny.

Le texte du roman d’action de langue anglaise “State of Terror”, qui a été complété il y a quelques mois, met en vedette la personnage principale, Ellen Adams, la secrétaire d’État d’une nouvelle administration dirigée par un ancien rival. Mme Clinton avait elle-même hérité du poste lors de l’entrée en fonctions en 2009 du président Barack Obama qui avait été son adversaire à l’investiture du Parti démocrate.

Dans le roman, la secrétaire d’État Adams se trouve aux prises avec l’un des pires scénarios imaginés par Hillary Clinton lorsqu’elle était en poste à Washington: du terrorisme international impliquant des armes nucléaires.

Le roman de près de 500 pages contient plusieurs allusions à l’actualité américaine des dernières années.

Pour sa part, Louise Penny, qui est native de Toronto, est installée en Estrie, au Québec, depuis de nombreuses années. Elle est notamment connue pour sa série policière ayant pour héros Armand Gamache de la Sûreté du Québec (SQ), qui a été traduite en plusieurs langues.

Louise Penny est membre de l’Ordre du Canada depuis 2013 et officière de l’Ordre national du Québec depuis 2017.

“State of Terror” est le premier roman de l’ancienne secrétaire d’État; il est publié par la maison d’édition Simon & Schuster. Certaines des oeuvres de Louise Penny ont été traduites dans d’autres langues, mais on ignore encore si ce sera le cas de “State of Terror”.