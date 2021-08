Hiroshima souligne le 76e anniversaire de l’attaque atomique

TOKYO — Hiroshima a souligné mercredi le 76e anniversaire de la première attaque atomique de l’histoire, quand le maire de cette ville japonaise a demandé aux leaders de la planète de s’unir pour éliminer les armes nucléaires, tout comme ils sont unis face au coronavirus.

Kazumi Matsui a demandé aux leaders du monde un engagement envers le désarmement nucléaire aussi sérieux que celui dont ils font preuve pour combattre la pandémie qui menace l’humanité.

«Les armes nucléaires, qui ont été développées pour gagner des guerres, sont une menace d’extermination que nous pouvons certainement éliminer, si tous les pays collaborent», a dit M. Matsui.

Les États-Unis ont largué la première bombe atomique sur Hiroshima le 6 août 1945, anéantissant la ville et faisant 140 000 morts. Une deuxième bombe larguée trois jours plus tard sur Nagasaki a tué 70 000 personnes. Le Japon s’est rendu le 15 août, mettant fin à la Deuxième Guerre mondiale et à un demi-siècle d’agression japonaise en Asie.

Des pays ont ensuite amassé des armes nucléaires pendant la guerre froide et l’impasse persiste à ce jour.

M. Matsui a de nouveau demandé au Japon de signer et de ratifier «immédiatement» le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires.

Le premier ministre Yoshihide Suga n’a pas mentionné le traité lors de son discours à Hiroshima, où des survivants âgés, des dirigeants et des dignitaires ont observé une minute de silence à 8 h 15, heure locale. Lors d’une conférence de presse subséquente, M. Suga a dit n’avoir aucune intention de signer le traité.

«Le traité n’est pas appuyé par des puissances nucléaires, comme les États-Unis, ou par des pays qui n’ont pas l’arme nucléaire, a-t-il dit. Il serait approprié de rechercher (un traité) qui inciterait de manière réaliste au désarmement nucléaire.»

Le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires est entré en vigueur en janvier. S’il a été ratifié par une cinquantaine de pays, on remarque l’absence de puissances nucléaires comme les États-Unis, et celle du Japon, qui profite de la protection nucléaire américaine depuis la fin de la guerre.

Après la cérémonie, M. Suga s’est excusé d’avoir involontairement omis des portions de son discours qui traitaient notamment de son engagement à libérer le monde de la menace nucléaire, en tant que chef du seul pays à avoir subi une attaque atomique, selon une version de son discours mise en ligne.

Plusieurs survivants des attaques en gardent toujours les séquelles physiques et sont souvent victimes de discrimination au Japon. Un peu moins de 130 000 survivants, dont l’âge moyen est de 84 ans, ont droit à une aide médicale gouvernementale.