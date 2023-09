Hollywood: la grève des acteurs s’étend désormais à l’industrie des jeux vidéo

LOS ANGELES — Les acteurs en grève ont voté pour étendre leur débrayage au marché lucratif du jeu vidéo, une mesure qui pourrait exercer une nouvelle pression sur les studios hollywoodiens pour qu’ils concluent un accord avec les artistes qui fournissent des voix et des cascades pour les jeux.

La Guilde des acteurs – Fédération américaine des artistes de radio et de télévision (SAG-AFTRA) a annoncé cette décision lundi soir, affirmant que 98 % de ses membres avaient voté en faveur d’une grève contre les sociétés de jeux vidéo si les négociations en cours n’aboutissaient pas. Les échanges pour tenter d’en arriver à une entente devaient reprendre mardi.

Jouer dans des jeux vidéo peut inclure une variété de rôles, allant des performances vocales au travail de capture de mouvement, en passant par les cascades. Les acteurs du jeu vidéo avaient déjà fait la grève en 2016, un arrêt de travail qui a duré près d’un an.

Certains enjeux sont communs dans les négociations sur les jeux vidéo ainsi que dans la grève plus large des acteurs qui a ralenti Hollywood pendant des mois, notamment ceux des salaires, des mesures de sécurité et des protections liées à l’utilisation de l’intelligence artificielle. Les sociétés impliquées comprennent les géants du jeu Activision, Electronic Arts, Epic Games, Take 2 Productions ainsi que les divisions de jeux vidéo de Disney et Warner Bros.

«Il est temps pour les sociétés de jeux vidéo d’arrêter de jouer à des jeux et de prendre au sérieux la conclusion d’un accord sur ce contrat de travail», a déclaré la présidente de la SAG-AFTRA, Fran Drescher, dans un communiqué.

La menace d’une grève du jeu vidéo est apparue alors que les scénaristes hollywoodiens étaient sur le point de reprendre le travail, après des mois de piquet de grève.

Un nouvel esprit d’optimisme a animé les acteurs qui faisaient un piquet de grève, mardi, pour la première fois depuis que les scénaristes ont conclu leur accord de principe dimanche soir.

«Pendant une seconde, j’ai vraiment pensé que cela allait durer jusqu’à l’année prochaine», a déclaré Marissa Cuevas, une actrice qui est apparue dans les séries télévisées «Kung Fu» et «The Big Bang Theory».

«Savoir qu’au moins l’un d’entre nous a obtenu une bonne affaire donne beaucoup d’espoir que nous obtiendrons également une bonne affaire», a-t-elle ajouté.

Même s’ils ont conclu leur propre entente, les scénaristes ont été encouragés à marcher en solidarité avec les acteurs. Beaucoup étaient sur les lignes de piquetage, mardi.

Vote décisif pour les scénaristes

Des étapes cruciales restent à franchir pour les scénaristes, qui restent techniquement en grève, et pour les autres travailleurs qui attendent le retour à la production de nouveaux spectacles.

La prochaine phase était prévue mardi, lorsque les conseils d’administration des deux branches de la Writers Guild of America devaient voter sur l’accord de principe conclu par les négociateurs syndicaux avec les studios hollywoodiens.

Après l’éventuelle approbation des conseils d’administration du syndicat viendra un vote des scénaristes eux-mêmes.

«J’ai vraiment l’impression que nous voterons en faveur, a déclaré Kyra Jones, membre de la Writers Guild. J’espère que le comité de négociation ne s’est pas contenté d’un mauvais accord. Cela n’aurait aucun sens d’aller aussi loin.»

La guilde et l’Alliance des producteurs de films et de télévision, qui représentent les studios, les services de diffusion en continu et les sociétés de production dans les négociations, étaient encore en train de finaliser le texte du contrat, lundi.

Cela pourrait retarder le vote et a empêché les dirigeants syndicaux de partager avec les scénaristes les détails de ce que leur ont valu près de cinq mois de grève et de difficultés. Les dirigeants ont promis de tenir une série de réunions plus tard cette semaine pour partager les termes de l’accord concernant les salaires, le personnel des spectacles et l’intelligence artificielle.

Les dirigeants de la guilde leur ont simplement répondu que l’accord était «exceptionnel», avec des gains pour chaque membre. Un vote positif de la part des membres mettra enfin officiellement un terme à la grève.

Parmi les syndicats en grève, l’alliance des studios a choisi jusqu’à présent de négocier uniquement avec les scénaristes et n’a encore fait aucune démarche en faveur d’une reprise des négociations avec la SAG-AFTRA.

Les dirigeants de cette dernière ont déclaré qu’ils examineraient attentivement l’accord des scénaristes, qui reprend bon nombre des mêmes questions, mais que cela n’affecterait pas leurs revendications.