Home Depot a partagé avec Meta des renseignements personnels de clients, à leur insu

OTTAWA — Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada conclut que Home Depot a partagé les détails de reçus électroniques avec Meta, la société mère de Facebook, à l’insu des clients ou sans leur consentement.

Dans un rapport publié jeudi, Philippe Dufresne indique que les données partagées par Home Depot comprenaient notamment des adresses électroniques chiffrées de clients et des renseignements sur leurs achats en magasin.

L’enquête du commissaire a révélé que les informations envoyées à Meta étaient utilisées pour déterminer si un client avait un compte Facebook. Si c’était le cas, Meta comparait ce que le client avait acheté chez Home Depot aux publicités envoyées sur la plateforme, afin de mesurer et rendre compte de l’efficacité des publicités.

L’enquête a permis d’apprendre que «depuis au moins 2018», Home Depot recueillait les adresses électroniques de clients, lors de leur passage à la caisse, afin de leur envoyer un reçu électronique.

M. Dufresne souligne que Home Depot a cessé en octobre de partager avec Meta des informations sur ses clients.

Dans un communiqué, le commissaire Dufresne estime qu’il est peu probable que les clients de Home Depot s’attendaient à ce que leur information personnelle soit ainsi communiquée à une plateforme de médias sociaux tiers, simplement parce qu’ils avaient opté à la caisse pour un reçu électronique.

« Lorsqu’on demandait aux clients de fournir leur adresse électronique [à la caisse], on ne leur disait jamais que leurs renseignements seraient communiqués à Meta et on ne leur fournissait pas d’information sur la façon dont Meta ou Home Depot utiliserait leurs renseignements», a résumé le commissaire Dufresne.

«Cette information aurait été d’une grande importance dans la décision des clients de demander ou non un reçu électronique. »

———

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière des Bourses de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.