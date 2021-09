Homme noir abattu à Repentigny: la famille veut déposer deux plaintes

REPENTIGNY, Qc — Presque deux mois après la mort de son fils abattu par des policiers de Repentigny, Marie-Mireille Bence annonce qu’elle déposera prochainement une plainte de racisme systémique auprès de la Commission des droits de la personne et une autre en déontologie policière contre les agents impliqués.

Mme Bence souhaite aller de l’avant parce qu’elle reproche au Service de police de la Ville de Repentigny (SPVR) et au Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) un manque de communication et de transparence.

«La justice me doit ce droit à l’information et à la transparence. J’aimerais savoir dans tout ça: pourquoi on a assassiné mon fils avec trois balles dans son estomac?», a-t-elle commenté en conférence de presse, dimanche matin.

Son fils Jean René Junior Olivier, un homme noir de 37 ans, est mort lors d’une intervention policière dans un quartier résidentiel de Repentigny, en août dernier.

Mme Bence avait appelé les services d’urgence en raison de l’état de son fils. À la suite de l’événement, le BEI a ouvert une enquête sur le travail des policiers. Selon le Bureau, les agents du SPVR avaient répondu à un appel concernant «une personne confuse et désorganisée, armée d’un couteau», qui se serait montrée menaçante envers les policiers. Après avoir tenté de le raisonner, ces derniers auraient ensuite tiré plusieurs coups de feu en sa direction et l’auraient atteint mortellement.

Le directeur général du Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR), Fo Niemi, dit que la famille n’a pas trop confiance en l’enquête du BEI. «Jusqu’à maintenant, il n’y a pas beaucoup d’informations qui circulent. Elle ne connaît même pas le nom des policiers impliqués», a-t-il expliqué.

Le CRARR accompagnera Mme Bence dans ses démarches.

La préparation des deux plaintes survient au moment où le SPVR a rendu public son plan d’action pour devenir «un service réellement inclusif». Ce document est toutefois mal reçu par la communauté noire de la ville.