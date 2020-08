Homme noir battu: demande pour annuler la condamnation du policier de Toronto

Les avocats d’un policier de Toronto qui a été reconnu coupable de voies de fait après avoir sévèrement battu un jeune homme noir demandent au tribunal d’annuler la condamnation.

Michael Lacy, qui représente le constable Michael Theriault, a indiqué que les avocats ont déposé une demande d’annulation du verdict, arguant que la condamnation pour voies de fait n’était pas à la disposition du tribunal.

Michael Theriault et son frère, Christian Theriault, avaient été accusés de voies de fait graves et d’entrave à la justice relativement à l’événement de décembre 2016 qui a laissé Dafonte Miller avec une fracture oculaire et d’autres blessures graves.

Dans une décision rendue en juin, le juge de la Cour supérieure de l’Ontario, Joseph Di Luca, a déclaré qu’il ne pouvait exclure la possibilité que la légitime défense ait joué un rôle dans la première partie de l’intervention.

Mais il a affirmé que l’argument de légitime défense s’était effondré lorsque Michael Theriault s’est armé d’un tuyau d’environ un mètre de long et a frappé Dafonte Miller à la tête tandis que l’homme de 19 ans battait en retraite.

Par conséquent, Michael Theriault a été acquitté de voies de fait graves, mais reconnu coupable de la moindre accusation de voies de fait.

Le policier a également été acquitté de l’accusation d’entrave à la justice et son frère a été innocenté pour tous les chefs d’accusation.

La Couronne conteste également le verdict.