Hôpitaux: la situation est critique et les patients risquent d’en payer le prix

MONTRÉAL — La hausse des cas d’hospitalisations causées par la COVID-19 a mené les hôpitaux sur une ligne «très critique», alors que les autorités sanitaires craignent qu’il y ait bientôt plus de «patients COVID» aux soins intensifs que de lits disponibles. Ce qui pourrait mener le réseau de la santé à prendre des décisions «encore plus difficiles».

C’est ce qu’a résumé la sous-ministre adjointe au ministère de la Santé et des Services sociaux, Dre Lucie Opatrny, en point de presse lundi.

«Malheureusement, certains patients risquent d’en subir les conséquences», a soufflé la docteure.

Il s’agissait d’une première apparition en conférence de presse pour elle, sa présence ayant été requise vu la gravité de la situation hospitalière. Elle y accompagnait le premier ministre Francois Legault, le ministre de la Santé Christian Dubé et le directeur national de la santé publique Horacio Arruda.

La hausse du nombre de cas d’infection à la COVID-19, jumelée à l’augmentation notable des hospitalisations et au manque «important» de personnel, a mis une pression énorme sur le système de soins.

«La majorité des hôpitaux au Québec en ce moment se situent au niveau maximal de délestage et réussissent avec difficulté à réaliser les chirurgies urgentes et oncologiques.»

«Si la tendance se maintient», a-t-elle insisté, il pourrait y avoir un dépassement des capacités de lits d’hospitalisation et de soins intensifs pour les malades de la COVID-19, comme pour les autres.

Plusieurs activités seront délestées en partie ou en totalité: les chirurgies semi-urgentes et non urgentes, le dépistage du cancer du côlon, les greffes de rein de donneurs vivants et de nombreuses consultations en clinique externe dont en médecine familiale, a énuméré la docteure.

Ces reports vont se faire sentir pour des mois, voire des années à venir, a-t-elle ajouté.

Elle a toutefois dit que les hôpitaux n’étaient pas encore rendus à choisir de soigner un patient plutôt qu’un autre.

Pour maîtriser cette situation, le premier ministre François Legault a demandé aux Québécois de protéger les gens de 65 ans et plus. Pourquoi ce groupe d’âge? Parce qu’il représente 80 % des hospitalisations et 95 % des décès enregistrés dans la province.

Il a donc insisté sur l’importance de limiter les contacts avec les gens plus vulnérables. Les enfants, qui sont retournés à l’école lundi, doivent éviter à tout prix de voir leurs grands-parents, a ajouté M. Legault.

En ce qui concerne le retour à l’école pour les enfants du primaire, le premier ministre Legault a reconnu qu’il avait pris un risque, mais le qualifie de «risque calculé».

Il a souligné qu’il y a de nombreux inconvénients à garder les enfants à la maison.

«J’assume ce choix-là.»

Pour les étudiants des cégeps et des universités, qui trouvent dur de vivre une autre session en ligne chez eux, il leur a dit que la Santé publique se penche sur leur cas actuellement, pour qu’il y ait un peu de cours en personne, dans leurs établissements d’enseignement.