Huawei: la décision britannique simplifie la tâche au Canada, dit un ex-diplomate

OTTAWA — Un ancien diplomate canadien en Chine a estimé que la décision du Royaume-Uni, qui a annoncé mardi qu’il accordait à Huawei un accès partiel à son réseau 5G, pourrait simplifier la tâche au gouvernement Trudeau s’il envisageait de faire le même choix.

Or, ce serait une mauvaise décision aux yeux de David Mulroney, puisque pour Ottawa, cela équivaudrait à céder à plus d’un an d’intimidation de la part de Pékin.

M. Mulroney juge que la décision du Royaume-Uni de tenter de limiter l’accès des fournisseurs «à haut risque» au réseau de nouvelle génération n’était qu’un autre faux compromis d’un pays occidental dans ses relations avec la Chine.

Le gouvernement libéral n’a pas encore décidé quelles sociétés seraient autorisées à fournir de l’équipement 5G, alors que le gouvernement chinois a averti qu’il y aurait des «conséquences» si Huawei était exclu.

La pression politique découle de l’emprisonnement de deux Canadiens en Chine, qui sont détenus pour espionnage depuis plus d’un an après que le Canada a arrêté une dirigeante de Huawei, Meng Wanzhou, en vertu d’un mandat d’extradition américain.

Comme le Royaume-Uni, le Canada a subi des pressions de la part de Washington pour interdire à la société chinoise de participer au nouveau réseau 5G parce qu’elle représenterait une menace pour la sécurité nationale des États-Unis — une accusation que rejette la société.