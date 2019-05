Huawei: les entreprises britanniques et japonaises supendent leurs plans

LONDRES — Des entreprises de téléphonie mobile britanniques et japonaises ont annoncé mercredi la suspension de leur projet de vente de nouveaux appareils Huawei — une nouvelle tuile qui s’abat sur le géant chinois visé par des restrictions imposées par l’administration Trump aux États-Unis.

Les entreprises britanniques EE et Vodafone, et les japonaises KDDI et Y! Mobile ont annoncé qu’elles mettaient sur la glace le lancement de téléphones intelligents de Huawei, dont certains peuvent être utilisés sur les réseaux mobiles de prochaine génération.

La semaine dernière, le gouvernement américain a limité les ventes de technologies aux fournisseurs chinois de matériel de télécommunication en raison de prétendus risques pour la sécurité. Une période de sursis de 90 jours a été accordée aux entreprises de téléphonie mobile pour leur permettre de trouver un autre fournisseur.

Ces mesures ont été annoncées dans le cadre d’un conflit commercial entre Washington et Pékin.

L’entreprise Vodafone a déclaré dans un communiqué qu’elle «suspendait les précommandes» du Mate 20 X, le premier téléphone de Huawei pour les réseaux 5G. La société britannique explique cette «mesure temporaire» par l’incertitude entourant l’entreprise chinoise.

Le président et chef de la direction de EE, Marc Allera, a prévenu que les ventes ne reprendraient pas tant que l’entreprise «n’aura pas les informations, l’assurance et la garantie à long terme» que les clients seront pris en charge pendant toute la durée de vie de leur appareil.

Y! Mobile, détenue par la société technologique japonaise Softbank, a annoncé que les ventes du Huawei P30 lite, prévues pour le 24 mai, avaient été retardées et que les commandes anticipées avaient été annulées.

Le porte-parole de Softbank, Hiroyuki Mizukami, a expliqué que la société souhaitait que ses «clients se sentent en sécurité avec (leurs) produits».

KDDI a aussi reporté indéfiniment ses ventes, qui devaient commencer en mai.