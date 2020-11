Huit nouveaux cas de COVID-19 dans trois provinces de l’Atlantique

HALIFAX — Huit nouveaux cas de COVID-19 ont été signalés mercredi dans les provinces de l’Atlantique: quatre en Nouvelle-Écosse, trois au Nouveau-Brunswick et un à Terre-Neuve-et-Labrador.

En Nouvelle-Écosse, deux des nouveaux cas concernent des personnes de la zone centrale qui ont voyagé ensemble à l’extérieur de la «bulle Atlantique». Les deux autres cas, enregistrés dans la zone nord, sont des proches d’une personne dont l’infection avait déjà été signalée.

Au Nouveau-Brunswick, les trois nouveaux cas sont liés à des voyages à l’extérieur de la région de l’Atlantique. Il s’agit d’une personne dans la vingtaine dans la région de Saint-Jean, d’une personne dans la cinquantaine dans la région de Bathurst et d’une personne dans la trentaine dans la région de Miramichi.

La région de Campbellton reste au niveau d’alerte élevé à la suite d’éclosions dans plusieurs écoles le mois dernier.

À Terre-Neuve-et-Labrador, la personne infectée est un homme dans la cinquantaine qui a été déclaré positif après son retour du travail en Alberta.

Le Nouveau-Brunswick compte actuellement 28 cas actifs et cinq hospitalisations liées à la COVID-19. En Nouvelle-Écosse, on recense 19 cas actifs et aucune hospitalisation. Terre-Neuve-et-Labrador compte pour sa part trois cas actifs.