Huit perquisitions visent des trafiquants associés aux Hells Angels

MONTRÉAL — Plusieurs corps policiers étaient à mener des perquisitions, mercredi, dans les régions de Montréal, Laval et des Laurentides en lien avec le trafic de stupéfiants.

La frappe policière vise un groupe associé aux Hells Angels.

En tout, huit perquisitions sont en cours sous l’égide de l’Escouade nationale de répression du crime organisé (ENRCO) dans les villes de Montréal, Laval, Estérel, Saint-Joseph-du-Lac, Sainte-Sophie, Blainville et Mirabel.

L’opération mobilise quelque 70 policiers de la Sûreté du Québec et des services de police de Montréal, Laval, Blainville et Mirabel, de même que le groupe tactique d’intervention et une escouade canine.