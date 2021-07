Huit personnes accusées d’avoir lancé des feux d’artifice dans une foule à Toronto

TORONTO — La police de Toronto a déclaré avoir inculpé plusieurs personnes qui auraient tiré des feux d’artifice sur des passants et des policiers.

La police patrouillait sur la plage de Woodbine le jour de la fête du Canada lorsqu’elle a vu des individus tirer des feux d’artifice sur des foules, des agents et des chevaux.

Un policier a été atteint à la tête, mais n’a pas été blessé.

Un garçon de 12 ans, cinq adolescents et deux hommes sont inculpés de nuisances communes entre autres délits.

La police rappelle au public qu’il est illégal de déclencher des feux d’artifice dans les parcs publics et sur les plages de Toronto et que c’est extrêmement dangereux dans les foules.

Les policiers et des agents de la ville de Toronto continueront de patrouiller et de surveiller les plages, y compris celles de Woodbine et d’Ashbridges Bay, pour faire appliquer les règles sur les feux d’artifice et empêcher toute activité illégale.