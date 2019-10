Hydro-Manitoba ne peut dire quand le courant sera rétabli pour tous

WINNIPEG — Hydro-Manitoba ignore combien de temps il lui faudra pour rétablir le courant aux milliers de personnes privées d’électricité à la suite de la tempête de neige qui a frappé vendredi la province.

La société d’État a indiqué que plus de 53 000 clients, dont 7000 dans la capitale, étaient encore privés d’électricité samedi après-midi.

Selon un porte-parole de Hydro-Manitoba, Scott Powell, les équipes ont du mal à évaluer les dégâts en raison des fortes précipitations. À certains endroits, les congères ont atteint près de deux mètres et demi de hauteur dans un corridor s’étendant du lac Manitoba jusqu’à Morden.

Des pylônes sont tombés. Il n’existe pas de solution miracle pour réparer ces dégâts, a souligné M. Powell.

Dans la région de Portage-la-Prairie, les équipes ont du mal à se rendre vers les lignes approvisionnant les postes électriques. Des clients doivent se préparer à rester sans électricité pendant une longue période, a-t-il prévenu.

«Nous comprenons à quel point il est frustrant de ne pas avoir d’électricité, en particulier lorsque nous ne pouvons même pas vous donner une estimation du temps qu’il faudra peut-être pour rétablir le courant», a déclaré M. Powell.

À Winnipeg même, le nombre de clients privés d’électricité atteignait plus de 26 000, samedi après-midi. Les autorités municipales ont demandé à la population d’éviter les déplacements non essentiels et de se tenir à l’écart des lignes électriques hors service.

Les installations de loisirs et les bibliothèques de la municipalité sont demeurées fermées.

La ville dit avoir reçu près de 2000 appels faisant état d’arbres ou de branches tombés.