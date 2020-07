Hydro-Québec: 10 700 clients étaient sans électricité à 8h30 vendredi

MONTRÉAL — Des pannes d’électricité semblent associées au passage d’orages et de fortes précipitations, vendredi matin, dans quelques régions de l’ouest du Québec.

À 8h30, Hydro-Québec signalait que 10 714 de ses clients étaient privés de courant.

Parmi eux, la société d’État en comptait plus de 4600 dans la région de Lanaudière, plus de 1600 en Estrie et près de 1600 en Outaouais.

Dans ses prévisions météorologiques émises à 5h00, Environnement Canada prévoyait que des orages étaient possibles vendredi matin et tôt en après-midi dans les régions frappées jusqu’ici par les pannes d’électricité.