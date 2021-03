Hydro-Québec: 20 000 foyers n’avaient pas d’électricité tôt vendredi matin

MONTRÉAL — Près de 20 000 clients d’Hydro-Québec étaient privés d’alimentation en électricité tôt vendredi matin, dont près de la moitié dans les régions de l’Outaouais et du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le passage de fortes rafales de vent pourrait être associé à ces interruptions de courant.

Environnement Canada prévoit pour la journée que la vitesse des rafales pourrait atteindre 50 kilomètres à l’heure, notamment dans les régions de Gatineau et de Montréal, et même 60 kilomètres à l’heure à Sherbrooke et 70 à Saguenay.

À 6h30 vendredi, 5760 clients du Saguenay-Lac-Saint-Jean n’avaient pas de courant. Hydro-Québec rapportait que le nombre d’abonnés sans électricité s’élevait à près de 4400 en Outaouais et près d’un total de 3300 dans les Laurentides et dans Lanaudière.