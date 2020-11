Hydro-Québec: 8000 abonnés sans électricité à cause de la neige et du vent

MONTRÉAL — Les conditions météorologiques des dernières heures, composées de vents forts et de chutes de neige lourde dans certaines régions du Québec, ont causé des pannes d’électricité dans plusieurs secteurs, principalement en Abitibi-Témiscamingue, en Outaouais, dans les Laurentides et dans Lanaudière.

Les travaux de rétablissement du courant étaient en cours mardi matin. À 6h30, un peu plus de 8000 abonnés d’Hydro-Québec n’avaient pas d’électricité, dont 3425 en Outaouais, plus de 1350 dans Lanaudière et un peu plus de 900 en Montérégie.

Plus tôt, vers 5h, on rapportait quelque 10 000 foyers sans courant.

La situation s’était améliorée en Abitibi-Témiscamingue, puisque moins de 900 clients demeuraient privés de courant.

Hydro-Québec assure que plusieurs équipes ont été déployées sur le terrain afin de réparer les pannes. La société d’État prévient que le rétablissement du courant pourrait prendre encore plusieurs heures dans certains secteurs où le réseau a été plus endommagé ou dans les endroits difficiles d’accès.