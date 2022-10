Hydro-Québec: acquisition de Great River Hydro en Nouvelle-Angleterre

MONTRÉAL — Une filiale d’Hydro-Québec annonce mercredi la signature d’une entente visant l’acquisition de la société Great River Hydro, qui est propriétaire de 13 centrales hydroélectriques du nord-est des États-Unis, pour 2 milliards $ US.

Great River Hydro dispose d’une puissance installée totale de 589 mégawatts sur les rivières Connecticut et Deerfield dans les États du Vermont, du New Hampshire et du Massachusetts. Elle alimente annuellement plus de 213 000 foyers de la Nouvelle-Angleterre.

Par l’intermédiaire de sa filiale HQI US Holding, Hydro-Québec affirme qu’elle acquiert ainsi le plus important parc hydroélectrique de la Nouvelle-Angleterre. La société d’État québécoise fait observer que dans cette région, les objectifs de décarbonation et d’électrification sont ambitieux et que la production d’électricité devrait augmenter considérablement.

Dans un communiqué, la présidente-directrice générale d’Hydro-Québec, Sophie Brochu, signale que l’acquisition permet d’allier le savoir-faire de géant québécois de l’hydroélectricité dans la gestion et la valorisation de ressources à la connaissance fine du marché de la Nouvelle-Angleterre de Great River Hydro, qui compte une centaine d’employés.

Hydro-Québec s’engage à ce que tous ces emplois soient maintenus, de même que les conditions de travail.

L’acquisition de Great River Hydro est assujettie aux autorisations usuelles des agences réglementaires étatiques et fédérales.