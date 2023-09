Hydro-Québec annonce la création d’un nouveau groupe d’entreprise

MONTRÉAL — Hydro-Québec a annoncé lundi la création d’un groupe d’entreprise, appelé Stratégies et finances, qui englobera les fonctions de planification stratégique, des finances et de gestion des risques de la société d’État.

Le nouveau groupe sera dirigé par Maxime Aucoin, actuellement premier vice-président aux déposants et au portefeuille global à la Caisse de dépôt et placement du Québec.

À compter du 10 octobre, il portera chez Hydro-Québec le titre de vice-président exécutif du groupe Stratégies et finances.

Au sein de ce groupe se trouvera en outre un pôle d’expertise qui sera responsable d’élaborer, en collaboration avec le gouvernement du Québec, une feuille de route pour guider la transition énergétique et économique d’Hydro-Québec.

Cette équipe s’inspirera notamment de l’expertise d’Hydro-Québec, tout en sollicitant l’avis d’experts indépendants et de représentants des collectivités et des communautés autochtones.

Selon Hydro-Québec, la consolidation des activités comprises dans Stratégies et finances permettra «d’inscrire la décarbonation de l’économie et l’accroissement de la prospérité au cœur de la planification», ainsi que d’«aligner l’allocation des ressources de manière à tirer profit de l’ensemble des leviers à notre disposition».

«En réunissant sous le leadership d’un seul dirigeant la planification stratégique, l’élaboration d’une feuille de route pour guider cette transition ainsi que l’allocation des ressources, nous nous dotons d’une organisation plus agile et mieux alignée sur l’atteinte de nos plus grandes priorités», a fait valoir dans un communiqué le président-directeur général d’Hydro-Québec, Michael Sabia.