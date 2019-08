Hydro-Québec met fin à l’entente avec Israel Electric Corporation

MONTRÉAL — Hydro-Québec n’a pas renouvelé l’entente de collaboration conclue il y a deux ans avec la Israel Electric Corporation (IEC) pour mener des échanges sur la cybersécurité.

Des groupes de soutien au peuple palestinien, qui avaient mené une campagne pour que la société d’État mette un terme à cette collaboration, applaudissent la décision, mais Hydro-Québec se défend d’avoir cédé à la pression et affirme plutôt que l’on ne voyait pas l’utilité de reconduire l’entente après deux ans.

Des représentants de la Coalition BDS-Québec et de PAJU ont rencontré les médias, jeudi, pour se féliciter de ce revirement et dévoiler en même temps l’entente qui liait Hydro et IEC.

La Coalition BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions à l’endroit d’Israël) et PAJU (Palestiniens et Juifs unis) soutiennent depuis la conclusion de l’accord en mai 2017 que la société d’État québécoise venait ainsi cautionner une entreprise impliquée dans la répression du peuple palestinien. Ils invoquent à cet effet, entre autres, les interruptions punitives d’électricité dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, l’électrification du mur entre les territoires palestiniens et Israël, l’alimentation en électricité des colonies illégales en Cisjordanie, autant de gestes imputables à la société d’État israélienne et pourtant condamnés par la communauté internationale.

Selon ces organismes, Hydro-Québec se plaçait en position vulnérable non seulement sur le plan de sa réputation, mais aussi sur le plan légal en cas d’éventuelles condamnations des pratiques d’Israël par les tribunaux internationaux.

Hydro-Québec affirme pour sa part que la fin du partenariat de partage de connaissances en cybersécurité n’est «aucunement un geste politique, ni le résultat de pression de l’organisme BDS-Québec».

La société d’État précise que l’entente de deux ans a pris fin comme prévu en mai dernier et n’a pas été renouvelée parce que les «échanges des deux dernières années avec l’IEC ont répondu à nos attentes et besoins en matière de partager de connaissances dans le domaine de la cybersécurité».

L’entente avait été signée en mai 2017 à l’occasion de la mission économique en Israël du premier ministre Philippe Couillard en compagnie, notamment, de la ministre de l’Économie, Dominique Anglade, et du président du conseil d’administration d’Hydro de l’époque, Michael Penner.