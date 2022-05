Hydro-Québec progresse lentement mais sûrement; 50 000 clients toujours sans courant

MONTRÉAL — Plus de 30 000 clients d’Hydro-Québec ont retrouvé le courant au cours des 24 dernières heures, mais les équipes de la société d’État ont toujours du pain sur la planche.

Le nombre de foyers privés d’électricité était passé tout juste sous la barre des 50 000 jeudi matin, selon les données publiées à 7 heures par Hydro-Québec.

Comme c’est le cas depuis que des orages violents ont frappé le Québec et l’Ontario, samedi en fin de journée, la région la plus affectée par les pannes était les Laurentides, avec près de 30 000 clients toujours plongés dans le noir.

Du côté de l’Outaouais, ce sont un peu plus de 11 000 clients qui étaient toujours sans électricité, tandis que ce nombre est passé à 8900 dans Lanaudière.

Hydro-Québec signalait toujours environ 1500 interruptions en cours, dont plus de la moitié se trouvaient dans les Laurentides.

Lors d’un point de presse, mercredi, Hydro-Québec a estimé pouvoir rétablir le service pour la majorité des clients affectés d’ici la fin de la journée de jeudi.

Certaines résidences plus isolées ou plus difficiles d’accès devront toutefois attendre plus longtemps, soit jusqu’à vendredi ou samedi.

La présidente et chef de la direction de la société d’État, Sophie Brochu, a affirmé que l’ampleur du sinistre était la pire depuis la crise du verglas de 1998.

La ligne d’orages violents a frappé une bande de territoire de 300 kilomètres de long par 100 kilomètres de large, une ampleur rarement vue.

Pas moins de 500 poteaux et 100 transformateurs auront été remplacés d’ici la fin des travaux de rétablissement. Jusqu’ici, quelque 300 poteaux ont été replantés.

Dix personnes ont perdu la vie en raison des orages de samedi, soit neuf en Ontario et une au Québec.

Sophie Brochu a dit croire que cette opération coûtera «plusieurs dizaines de millions» à la société d’État, mais elle a assuré que ces sommes ne seront pas refilées aux clients.