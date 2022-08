Hydro-Québec voit son bénéfice net augmenter de 749 M$ au premier semestre

MONTRÉAL — L’année 2022 s’annonce extrêmement profitable pour Hydro-Québec et, par extension, pour le gouvernement du Québec, qui empoche son bénéfice. La météo a joué un rôle de premier plan dans son bilan semestriel dévoilé vendredi matin, qu’il s’agisse de l’hiver anormalement froid ou du dérécho du mois de mai dernier.

La société d’État a ainsi engrangé un bénéfice net de 2,742 milliards $ pour les six premiers mois de l’année, soit 749 millions $ de plus que pour la même période de 2021, une augmentation de près de 38 %.

Hydro a bénéficié de l’alignement avantageux de plusieurs facteurs, au premier chef un hiver inhabituellement froid. Pour le seul mois de janvier, la moyenne a été de -14 degrés Celsius, soit 7 degrés de moins que la moyenne de janvier 2021, ce qui a fait entrer 323 millions $ de revenus additionnels dans ses coffres.

Un dérécho coûteux

En contrepartie, le dérécho, qui avait privé d’électricité plus de 500 000 abonnés, s’est avéré l’événement météorologique qui a nécessité le plus de travaux sur le terrain depuis la crise du verglas de 1998. Ces travaux ont coûté environ 70 millions $ de dollars à Hydro-Québec, qui a inscrit une perte de 55 millions $ aux livres à titre de charges d’exploitation.

Aussi, une augmentation générale de la demande des clients des secteurs résidentiels, commercial et institutionnel au-delà du froid a généré une augmentation de 188 millions $ d’entrées de fonds. La forte hausse du cours de l’aluminium, auquel est lié le tarif versé par les alumineries, a permis d’augmenter de 120 millions $ les entrées de ce côté et les augmentations de tarifs imposées en avril 2021 et 2022 ont amené des revenus additionnels de 107 millions $.

Pour ce qui est des ventes hors Québec, là aussi le bilan est réjouissant et ce, malgré une baisse du volume des ventes. Hydro-Québec a notamment bénéficié d’une forte augmentation, de 56,5 %, du prix de l’électricité sur les marchés d’exportation, celui-ci passant de 4,6 cents/kWh à 7,2 cents/kWh, permettant d’engranger 440 millions de plus que l’an dernier à pareille date. Cependant, la contrepartie des températures froides de l’hiver a été de réduire les exportations afin de répondre à la demande domestique, ce qui se traduit par un manque à gagner de 57 millions $, de sorte qu’au final, l’augmentation des revenus d’exportation hors Québec a été de 393 millions $.

En fait, ces températures froides ont aussi obligé Hydro à acheter elle-même pour quelque 227 millions $ d’électricité sur les marchés pour répondre à la demande des Québécois. De plus, des poussées de vent ont fait augmenter la production d’électricité des parcs éoliens qui sont sous contrat avec la société d’État, contrats qui obligent celle-ci à acheter cette production, ce qui s’est traduit par un déboursé additionnel de 53 millions $ par rapport à l’année précédente. Au total, les achats d’électricité ont ainsi augmenté de 365 millions $ durant les six premiers mois de l’année comparativement à la même période l’an dernier.