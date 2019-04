I.-P.-É.: Un candidat des Verts et son fils périssent dans un accident de canot

CHARLOTTETOWN — Le Parti vert de l’Île-du-Prince-Édouard a annulé ses activités électorales jusqu’au scrutin de mardi à la suite du décès d’un de ses candidats.

La formation a confirmé samedi que Josh Underhay et son fils ont péri la veille dans un accident de canot.

Dans un communiqué, le chef du Parti vert, Peter Bevan-Baker a dit que la mort de M. Underhay l’avait pris au dépourvu.

«John a été un ami et un collègue pendant plusieurs années. C’était un bénévole, un musicien, un défenseur passionné du cyclisme et un partisan du Parti vert, a écrit M. Bevan-Baker. Il a touché la vie de tous ceux qui l’ont connu, dont ses élèves, ses confrères musiciens et les membres du parti. Josh a apporté de l’humour, de l’enthousiasme et une énergie intarissable.

M. Underhay, un homme marié et père de deux garçons, était le candidat des Verts dans la circonscription de Charlottetown-Hillsborough Park. Invoquant un article de la Loi électorale, Élections Île-du-Prince-Édouard a annoncé samedi après-midi que le scrutin avait été annulé dans ce comté et ordonné la tenue d’une élection partielle d’ici trois mois.

Selon la biographie du candidat sur le site internet du Parti vert, M. Underhay était un enseignant dans une école de Charlottetown. Il était aussi décrit comme un musicien expérimenté. Il était polyglotte puisqu’il parlait l’anglais, le français, l’espagnol, le mandarin et le tchèque.

Les trois autres partis principaux ont annoncé qu’ils suspendront leurs activités pour la journée de samedi.

GRC

La GRC a publié samedi un communiqué pour indiquer que deux canoéistes avaient été portés disparus vendredi après avoir raté un point de rendez-vous sur la rivière Hillsborough qui traverse l’île avant de se jeter dans le détroit de Northumberland, près de Charlottetown.

Des pompiers, des policiers et des bénévoles ont participé aux recherches.

La police n’a pas identifié les victimes, mais un porte-parole du Parti vert a confirmé que M. Underhay et son fils avaient été retrouvés noyés près d’un canot qui avait chaviré.

Tous deux portaient des vestes de sécurité et les décès ont été constatés à l’hôpital Queen Elizabeth de Charlottetown, a indiqué la police.

Les autorités ont demandé l’aide de la population. Elles aimeraient notamment savoir si quiconque a vu vendredi après-midi un canot rouge sur la rivière Hillsborough.